Mercedes Milá desvela el primer invitado de su nuevo programa en TVE: "Nos hicimos amigos para siempre"

Mercedes Milá está de vuelta. La incombustible presentadora regresa a televisión y lo hace en TVE. Su último trabajo también fue en la Corporación Pública, cuando se puso al mando de No sé de que me hablas, junto a Inés Hernand.

Esa aventura finalizó en febrero de 2024 y ahora emprende un nuevo reto profesional con Me meto en un jardín. La periodista ofreció los primeros detalles de este nuevo programa de entrevistas a través de sus redes sociales.

"No me extraña que mi nuevo amigo Marc Giró, que ayer quedó inmortalizado como primer invitado en mi nuevo programa Me meto en un jardín de RTVE, diga con total seriedad que él no tiene duda de que los perros son personas. Esta perrita lo es", desvelaba la periodista.

De esta manera, Milá confirmaba al presentador Marc Giró como primer invitado de su programa, que verá la luz después del verano, y donde recorrerá España en su caravana en busca de los rincones más sugerentes e inspiradores.

"Digo nuevo amigo porque me está pasando como a Jesús Calleja; invitado/ada que pasa por sus programas, persona que será de por vida su amiga", confesaba la veterana periodista.

"Esa es una sensación muy agradable porque significa que el trabajo que habéis hecho juntos, una entrevista o como quieras llamarlo, ha llegado hondo", añadía.

La que fuera presentadora de Gran Hermano dio también detalles sobre el lugar de la entrevista con el presentador de Late Xou: "En un jardín inolvidable: el Antiguo Jardín Botánico de Barcelona, con un calor que nos caían mariposas y pajaritos a nuestro alrededor".

"Cuando charlábamos tuvimos que recurrir a meter los pies en un riachuelo tentador que nos salvó", comentaba Milá en su cuenta de Instagram sobre su encuentro con Giró en Barcelona.

"Yo me mojé toda la cabeza y así con ese bautismo inesperado, nos hicimos amigos para siempre. Se enamoró de la perrita de los ojos caídos y nos prometimos más días juntos con sus dos Snauzer y Scott", afirmaba la periodista.

Finalmente dejaba una reflexión para todos sus seguidores: "Todo eso si el calor no acaba con nosotros o los jefes del mundo, los auténticos beneficiarios de las guerras que nos rodean se despiertan cualquier día de estos y todas las ilusiones y las promesas vuelen por el Universo".

En el mismo post, Mercedes Milá también hablaba sobre una cachorro de 2 meses y medio que la exconcursante de Gran Hermano 4, Desireé Albertalli, ha adoptado en Santiago de Compostela.

"Miradla bien, observad sus ojitos, su nariz, su boca y su pelo inigualable. No paséis por alto las patorras que anuncian un perro grande, poderoso", se deshacía en elogios hacia el animal.

En los últimos meses, la periodista ha sido invitada en varios magacines de la pequeña pantalla. Una de sus apariciones más comentadas fue en Y ahora, Sonsoles.

Al entrar al plató del magacín de Antena 3, abrazó a Sonsoles Ónega y vivió un pequeño percance en pleno directo. Sufrió una fractura por hundimiento en una vértebra lumbar. "La verdad es que me pudo la tentación de hacerme la graciosa", confesó sobre lo sucedido.

También ha realizado conexiones con Tardear, el magacín de Telecinco, donde ha hablado sobre Supervivientes. Ha seguido demostrando su amor y admiración por Montoya e incluso protagonizó un encontronazo con Pelayo Díaz y, meses atrás, con el periodista Luis Pliego.