Azúcar Moreno hablan por primera vez de la proposición indecente que recibieron en Eurovisión: "No nos vendimos"

Este miércoles, 2 de julio, Azúcar Moreno visitó Gente Maravillosa. Como es habitual, antes de emitir su cámara oculta, Toñi Moreno les realizó una breve entrevista en la que las cantantes hablaron por primera vez de una situación incómoda que vivieron cuando participaron en Eurovisión 1990.

"Cuenta lo de Eurovisión, en el año noventa. Eso nunca lo hemos contado y lo vamos a contar aquí", pidió Toñi Salazar a su hermana, aunque finalmente fue ella la que se arrancó a hablar de ello abiertamente.

"Gente importante del festival nos dijo: 'A ver, chicas, nosotros vamos a dar dos golpecitos en la puerta de la habitación del hotel y abrís. Y, si abrís, lo vais a tener todo muy fácil'. Un cargo importante, gordo. Dos tíos, uno para cada una", prosiguió Toñi.

"Y nosotras dijimos: 'No, no, eso de los golpecitos, no", aseguró la artista de Badajoz, mientras la presentadora de Canal Sur no daba crédito a lo que estaba escuchando: "Los golpes te los voy a dar yo en la cabeza".

"Pasa una cosa, y ahora estoy hablando en serio. Si nosotras triunfamos, que sea por nuestro trabajo, por méritos propios. Por trabajar. Por artistas. Porque nuestras canciones lleguen al público. Ahora, porque me haya acostado un tío importante... No", afirmó, rotunda, la mitad del dúo pacense.

En ese momento, Encarna se sumaba a su hermana: "Yo nunca quise que nadie me regalase nada. Yo quería seguir el camino que yo me había labrado y no otro. Porque eso no es conseguir las cosas, es venderse. Y nosotras no quisimos vendernos. Es la verdad, es así".

"Todavía hoy, lo hacemos. En ese sentido, Toñi, somos muy honestas con nosotras mismas. No hablo de la gente, sino de nosotras. Lo poco o lo mucho que tenemos, lo hemos conseguido nosotras. Mi casita, mi dinero, mis cositas, mis caprichos", sentenció Toñi.

Azúcar Moreno participaron en Eurovisión, hace ahora 35 años, con el éxito Bandido. Su actuación siempre será recordada por obtener un quinto puesto en Zagreb, pero también por tener el fallo técnico más sonado de la historia del festival.

Las hermanas actuaban en primera posición, con una pista pregrabada de sonido que debía sincronizarse con la orquesta -entonces estaba permitida-. Sin embargo, la pista empezó a sonar tarde y las artistas se retiraron del escenario para entender qué ocurría. A la segunda, fue a la vencida, y Bandido se escuchó correctamente en el país yugoslavo y en las casas de los espectadores.