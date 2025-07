Gloria Trevi narra el peor de sus infiernos en 'Y ahora Sonsoles': "Yo estuve en la cárcel por tonta"

Al ritmo de Todos me miran, Gloria Trevi ha entrado bailando al plató de Y ahora Sonsoles a un día de su concierto en el Movistar Arena.

"Va a ser una pasada", ha declarado la presentadora. La cantante mexicana interpretará algunos de sus éxitos como Pelo suelto y su nueva canción El vuelo. Gloria Trevi se ha convertido en un hito para España y también a nivel mundial, ya que acumula más de 100 millones de reproducciones y ha vendido más de 275.000 copias.

Aunque con su trayectoria, ha conseguido ser la artista mexicana más taquillera del siglo XXI, tuvo que parar su carrera por un proceso judicial. En el año 2000 llegó el peor de sus infiernos, fue detenida y acusada de involucrarse en una red de corrupción de menores.

Tras casi 5 años de prisión preventiva, fue liberada y considerada inocente por la falta de pruebas. En Y ahora Sonsoles, la actriz se ha pronunciado: "Fue una injusticia porque estaban castigando a víctimas al lado de una persona que había sido un abusador".

Trevi ha desvelado que no puede hablar más sobre el tema porque ha emprendido acciones legales en Estados Unidos contra una cadena de televisión mexicana. Sin embargo, ha aclarado que ella renunció a sus pruebas de inocencia porque la verdad siempre sale a la luz.

"En la cárcel muchas veces está la gente pobre o la gente tonta. Yo estuve por tonta", ha afirmado Gloria ante Sonsoles.

"Mi energía surge del amor, de la pasión y de los sueños que todavía me quedan por cumplir. Yo siempre he dicho que estoy en el primer tercio de mi vida", ha confesado Trevi. Y también ha asegurado que por cómo ha sido su vida "siento que me falta amar más, vivir más y hacer más música".

Sónsoles Onega ha intentado indagar en la vida personal de la artista, preguntándole qué es lo que le ha robado vida. Gloria Trevi ha desvelado que ha sido la falta de libertad: "Cuando te encuentras con las personas incorrectas y tú no sabes cómo salir".

La mexicana ha añadido que "muchas veces no es necesaria una cárcel con barrotes, sino que a veces la situación en la que estás, el trabajo, un amor que no es bueno o una familia que no te cuida, también son prisiones".

Gloria Trevi en 'Y ahora Sonsoles'. Antena 3

Su larga vida en la música la han convertido en una artista queridísima en España. Y es que Gloria Trevi ha colaborado con grandes artistas de la música de nuestro país como Raphael, Mónica Naranjo o Mocedades.

Ahora ha lanzado un nuevo sencillo, El vuelo, con el que resurge de sus cenizas y que se ha convertido ya en un gran éxito.