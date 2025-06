'Todo es mentira' ya tiene sustituta para Marta Flich: la presentadora de informativos Laila Jiménez ocupará su lugar

Laila Jiménez, se incorporará el próximo lunes, 7 de julio, al programa de Cuatro. Todo es mentira ya tiene sustituta para Marta Flich . La presentadora de El Matinal de Informativos Telecinco,

la periodista acompañará a Pablo González Batista en la conduciendo un programa de actualidad en directo. Después se unirá a Risto Mejide, el presentador principal del magacín. Con más de 20 años de experiencia en informativos,en la edición veraniega del formato

El pasado mes de abril, Marta Flich anunció su salida, "aunque no de manera inminente". Una noticia agridulce para su compañero Risto Mejide: "Cuando montas un proyecto, lo mejor que te puede pasar es que la gente crezca y pueda volar en la dirección que considere".

Además, el presentador de Todo es mentira afirmaba que, para él, "Marta Flich es como una hermana". Y añadía que “con esta mujer me lo he pasado genial, han sido seis años maravillosos. Es una curranta, en privado le llamo jabata".

Pasaron dos meses hasta que Marta abandonó el programa. El 13 de junio, Todo es mentira firmaba su renovación en Mediaset, mientras que ella se despedía de forma definitiva.

Además, comentó qué fue lo que más le emocionó: " Cuando vienen a recibirme mis compañeros de peluquería y maquillaje, que me habían comprado un ramo de flores, y ahí me puse a llorar, porque los amo, y entonces ya me abracé a ellos".

Su compañero Risto Mejide le ha asegurado que “esta silla siempre la tendrás para cuando quieras”. Y también la cadena, que le ha confirmado que tiene las puertas abiertas para volver.

Su respuesta a los directivos fue: “Cuando tengáis un proyecto que digáis ‘esto Marta lo va a bordar’ me llamáis y nos sentamos y lo vemos”. La periodista se muestra muy agradecida con Mediaset y ha asegurado que saber que siguen contando con ella es "bastante tranquilizador".

Laila Jiménez, nueva presentadora de 'Todo es mentira'. Telecinco