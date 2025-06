Carlota Corredera rompe a llorar en el final de ‘Tentáculos’ y firma la paz con Kiko Hernández: “Te quiero mucho”

Ni que fuéramos Tentáculos ha cerrado este lunes su primera temporada. Y lo ha hecho entre lágrimas, en los minutos finales, en los que algunos de sus protagonistas han roto a llorar. Y el primero en hacerlo ha sido Arnau Martínez, subdirector del formato.

Repasando imágenes de todo lo que ha pasado estos meses en el ‘pisito’ del canal Quickie, donde antes se hacía Ni que fuéramos Shhh, Arnau ha llorado por el buen trabajo hecho. “Han sido meses muy duros, con un equipo que ha trabajado mucho, se ha esforzado mucho, y hemos sido una familia tres meses. Hemos hecho muy buen programa”, afirmaba el presentador del podcast Chico de revista.

Y poco después era Carlota Corredera quien rompía a llorar. Tocaba dar paso a un vídeo en el que se analizaba su relación con Kiko Hernández, y, entre lágrimas, atinaba a decir: “No querías trabajar conmigo, y ahora no puedes trabajar sin mí”, sentenciaba la gallega.

Así, dio paso a un vídeo en el que quedaba claro que habían estado años sin hablar. Ambos se distanciaron tras la boda de Kiko, a la que invitó a su compañera por mensaje de móvil, y a Corredera no le gustaron las maneras.

“Teníamos una complicidad como yo no he tenido con nadie en el plató de Sálvame, tú lo sabes, pero es verdad que ese roce deja de existir. Yo no sé si podemos volver a recuperar lo que tuvimos”, decía Carlota en una de las imágenes de los últimos meses.

Kiko Hernández y Carlota Corredera se fundieron en un abrazo.

“Que no se te olvide que tu dupla soy yo, que tú eres muy chaquetita, ¿eh?”, le señalaba Carlota Corredera ya de vuelta en el plató, y bromeando conque Hernández suele decir que Marta López es su hermana. Pero, a pesar del dardo, acabaron abrazados.

“Mira, para mí ha sido un regalo el trabajar y conoceros a todos vosotros. Pero lo tuyo ha sido muy mágico y hoy solamente merecía la pena salir del hospital porque sabía que iba a ver este vídeo. Y este momento”, decía entonces Kiko, a quien habían operado esta mañana. Mientras, Carlota volvía a llorar.

“Gracias por estos tres meses que me has regalado”, le decía Kiko. “Te quiero mucho. Mucho”, le respondía Corredera. “Menos mal, menos mal que nos habéis dado la oportunidad de volver a juntarnos, porque imagínate que no nos encontrásemos hasta que estuviésemos en Benidorm jubilados”, celebró la presentadora, antes de conectar con la futuróloga Lu Vargas, que vaticinó que “el matrimonio televisivo” que han creado ambos “tiene que continuar”.