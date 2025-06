María Verdoy no se contiene y apunta a Isabel Pantoja: "Esto no tiene nombre. No puede pasar más de su nuevo nieto"

ha sido madre por segunda vez hace apenas unos días. Isa Pihace apenas unos días. Desde el nacimiento de Cairo, muchos han felicitado a la pareja , incluidos amigos y compañeros televisivos.

ha guardado silencio: Isabel Pantoja. Y es que María Verdoy, presentadora de Socialité, quien ha lanzado la crítica más contundente. Sin embargo, una figura importante en su vida. Y es que la ausencia pública de la tonadillera ha generado polémica en varios programas de televisión, pero ha sido, quien ha lanzado la crítica más contundente.

no puede pasar más de su nuevo nieto", afirmó sin rodeos. Para Verdoy, es un silencio atronador para la Pantoja", añadió. "Ha sido abuela por quinta vez y lo sentimos, pero", afirmó sin rodeos. Para Verdoy, la felicidad que muestran Isa y Asraf contrasta con el silencio de la cantante. "La felicidad que transmiten los nuevos padres", añadió.

Mientras tanto, Asraf Beno, pareja de Isa Pi, acudió al programa De viernes. Durante su intervención, relató cómo su pareja vivió este segundo embarazo. "Ahora con su segundo embarazo fue muy distinto cómo se sintió. Le entraron varios bajones", explicó ante los tertulianos.

Los colaboradores del programa no se mostraron indiferentes ante esta situación familiar. "¿Cómo puede estar el orgullo de esa señora por encima del nacimiento de su nieto? Es incomprensible la falta de humanidad que puede tener", reflexionaron ante las cámaras de Telecinco.

Asraf también dejó clara la posición actual de Isa respecto a su madre. "No he visto ninguna publicación de ella felicitándola, pero ella lo tiene asumido y más que claro", declaró.

Aunque algunos aún esperan una reconciliación, lo cierto es que el distanciamiento no es nuevo. La relación entre madre e hija ya era frágil cuando Isa participó en Gran Hermano VIP, en 2018. Aquel año, Isabel Pantoja llamó en directo a Sálvame para dar su versión de los hechos.

"Yo no supe que ella entraba a un reality hasta hace una semana (...) No se ha despedido de mí", aseguró en aquella llamada. Los conflictos familiares no han dejado de aparecer, ni en público ni en privado.

Kiko Rivera, hermano de Isa, también ha hablado sin filtros sobre su madre públicamente. En una entrevista para The Wild Project, llegó a decir que no quería volver a verla. Además, durante la primera comunión de una de sus hijas, también se pronunció para expresar su opinión sobre la ausencia de su madre durante este evento.

Actualmente, Isabel Pantoja tiene cinco nietos: Francisco, Ana, Carlota, Alberto y el recién nacido Cairo. Sin embargo, según sus propios hijos, no ejerce como abuela de ninguno de ellos.