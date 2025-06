Bertín Osborne calla bocas y se convertirá en mujer en 'Tu cara me suena': imitará a su amiga María del Monte

Tu cara me suena emitió anoche su última gala regular de la temporada, en la que, una vez más, Melani se alzó como ganadora por su imitación de JJ, el ganador de Eurovisión 2025, con una impresionante puesta en escena que emuló a la perfección la del último Festival.

Así, la joven artista valenciana se convertía en la primera finalista de la temporada, al ser la que más votos ha obtenido gala tras gala. Y así, la próxima semana habrá una semifinal en la que, al fin, Bertín Osborne cambiará de género e imitará a una gran amiga suya: María del Monte.

A la hora de llegar al pulsador, Bertín le dio y salió la casilla Original y Copia, esto es, que cantaría junto al artista original, como hizo por ejemplo Ana Guerra hace unas semanas con Leyre Martínez. Cuando se dio la vuelta la casilla y apareció María del Monte, la cara de Bertín lo decía todo.

“¿Quién dijo que esto iba a ser fácil?”, preguntaba Manel Fuentes. Y entonces Bertín Osborne aprovechó para callar bocas: “Aprovecho para todos esos que decían que yo tenía en el contrato que no podía cantar como una mujer. Pues voy a cantar yo con una, y voy a cantar con la bata de cola y todo”.

Manel Fuentes le apuntaba que Yenesi tiene la casilla Te lo robo, y podía quitarle el personaje. “No, María es mi mejor amiga, es íntima amiga. Y tenerla aquí es un lujazo, y al tenerla aquí lo vamos a pasar muy bien”, vaticinaba.

Bertín Osborne imitará a María del Monte en 'Tu cara me suena'.

A pesar de todo, Bertín insistía: “Ha sido sorpresa absoluta. Digo: me voy a escapar este año, y no me voy a poner las faldas y la peineta. Pues coño, me tocó”. Y, tras esto, se fue al sillón con el resto de sus compañeros, pidiendo, eso sí, elegir la canción de María que quiere cantar.

Hay que destacar que, desde que empezó la temporada, surgieron rumores sobre una cláusula en su contrato de Bertín, en el que se negaba a hacer personajes femeninos. Esto obligó a Tinet Rubira, director de Gestmusic, la productora del concurso, a desmentir que existan cláusulas que permitan que algún concursante se salte el desafío de imitar a alguien de otro género.

Ahora falta por ver cómo será el resultado del clonador, la apariencia que tendrá Bertín como María del Monte. Hace unas semanas, BLUPER habló con el equipo de caracterización y vestuario del programa, y Raquel González y Jabel Martínez, las responsables de los mismos, tenían sentimientos encontrados al pensar en convertir a Bertín en una mujer.

“Yo estoy deseando que no pase. No sé cómo lo voy a hacer por maquillaje que parezca una mujer, pero bueno”, explicó entre risas Raquel González. Y su compañera, Jabel, tampoco lo veía muy claro: “Imagínate, con lo grande que es este hombre. Pero bueno, si él se apunta, seguro que entra en el juego”.