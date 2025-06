Antonio Santana dice lo que muchos piensan sobre Anita Williams: "Hay que saber gestionar la presión"

Anita Williams y Montoya a España no ha dejado de generar titulares. La pareja más polémica del reality sigue en el ojo del huracán, y las declaraciones no paran de acaparar los medios de comunicación. Mientras Desde que Supervivientes 2025 llegó a su final, el regreso deno ha dejado de generar titulares. La pareja más polémica del reality sigue en el ojo del huracán, ylos medios de comunicación. Mientras Montoya ha optado por el silencio y se ha alejado del foco, Anita ha dado la cara... y no ha esquivado ninguna bala.

reapareció en el plató de ¡De Viernes! para enfrentarse a un auténtico interrogatorio. Entre los colaboradores que no se lo pusieron nada fácil, Carmen Alcayde, quien fue su compañera en el reality más extremo de Telecinco, señaló a la de Barcelona con un tenso cara a cara. La catalanapara enfrentarse a un auténtico interrogatorio. Entre los colaboradores que no se lo pusieron nada fácil,señaló a la de Barcelona con un tenso cara a cara.

hate gracias a Montoya... filtración de unos audios. Anita respondió con firmeza: "Que me he quitado el... me lo he quitado por mostrarme como soy ", confesó. Pero antes de eso, Williams tuvo que enfrentarse a la

Negó haberlos preparado y dejó claro que no piensa hablar sobre su anterior relación: "Nunca he hablado públicamente de él, ni lo voy a hacer. Es una persona a la que he querido y sigo queriendo. Las cosas de casa, se quedan en casa", zanjó ante Santi Acosta y Bea Archidona.

Desde Socialité no tardaron en recoger las declaraciones de la exconcursante. El presentador Antonio Santana fue tajante al valorar la actitud de Williams: "Newton lo decía: acción, reacción. Eso es justo o que le ha pasado a Anita".

Presentadores del programa hablando sobre Anita Williams. 'Socialité'. Y no solo los medios opinan. La familia del padre de su hijo no se ha quedado callada. Según recogió el magacín, desde su entorno más cercano aseguran que la influencer está jugando con la verdad. "Anita miente, estamos desesperados por el vínculo que tenemos con ella. Es mentirosa y superficial. Y sí, sus mentiras le están haciendo ganar dinero", dijeron sin filtros. El delicado estado de salud de Borja González tras su paso por 'Supervivientes': “Una semana más y vuelvo sin un brazo” Su exsuegra, Nerea, fue más allá en una entrevista concedida a TardeAR, donde rompió su silencio con unas declaraciones desgarradoras: "No quiero fama ni dinero. Solo quiero ver a mi nieto", afirmó. Eso no fue todo. Además, añadieron: "Ella dice que el padre del niño es Montoya y mi hijo se puso muy loco porque es su hijo, no el de Montoya", sentenció.

Pese a todo, Anita se muestra volcada con su hijo y compartió en redes un mensaje que conmovió a muchos de sus seguidores: "El día que más he esperado por fin ha llegado: el día de verte, abrazarte, tenerte otra vez conmigo. No hay palabras para explicar cuánto te amo y lo mucho que te he echado de menos".

Leti Almirante, reportera de Socialité, logró acercarse al hotel donde se alojaba Anita. Según relató, la exconcursante se mostró muy afectada: "Parecía triste y afligida".

Leti Almirante y Anita Williams. 'Socialité'.