29 años del ‘Toda’ de Jesulín: el día que debutó en el Festival de Benidorm como cantante en playback y olvidó la letra

Tras Marta Sánchez y su actuación para los soldados destinados al Golfo, Anatomía de… fija sus ojos este domingo en Jesulín de Ubrique. Y, en concreto, para revivir cómo fue su corrida más mítica de 1994 y, quizá, la de su carrera.

El marido de María José Campanario se propuso organizar una corrida únicamente para mujeres, y casi 9.000 se congregaron en Aranjuez en un espectáculo delirante, que fue retransmitido en directo por Antena 3. Ahora, Mamen Mendizábal retrata qué había detrás de esa corrida, cómo se gestó y cómo lo vivieron las mujeres que estaban dentro de la plaza.

La entrega, que ya está disponible en atresplayer, recuerda cómo Jesulín era un auténtico fenómeno de masas, un ídolo pop que conquistaba no solo a los amantes de la tauromaquia. El programa finaliza con unos cartelones en los que, brevemente, se recuerda cómo Jesulín llegó a probar suerte como cantante y, tras darse un batacazo, puso dinero de su bolsillo para borrar todo rastro de su primer y único disco.

Casualidades de la vida, o no, este mismo domingo que se emite el programa es el aniversario del debut de Jesulín como cantante. Y es que la primera vez que España escuchó su Toda fue el 29 de junio de 1996, en prime time.

Jesulín se subió por primera vez a un escenario a lo grande, en Telecinco, dentro de la emisión del Benidorm Fest. Eso sí, él lo hacía fuera de concurso. “Agradecer a todos los componentes del Festival de Benidorm que me hayan dado la oportunidad de demostrar una nueva faceta, que me he iniciado en ella, y espero que os guste”, decía antes de arrancarse.

Jesulín de Ubrique cantando "Toda" en el Festival de Benidorm en 1996. pic.twitter.com/3rnY8rp87m — Spain Reactions (@SpainReacti0ns) May 22, 2020

“¡Maestro!”, exclamó, para que diese paso la música, como si un director de orquesta fuese a arrancarse a tocar. Pero allí no había ningún maestro a los mandos. Su primer sencillo fue interpretado en riguroso playback, a pesar de tratarse de un concurso de música en directo. Y no sincronizó los labios todo lo bien que hubiese podido.

Según explicaría años después a Roberto Vilar en 2018 en el programa La noche de Rober, fue en Antena 3 donde se gestó su carrera como cantante. Tuvo que cantar junto a Jesús Gil, y “lo hice medio bien y me lancé a cantar. Después vi que aquello no conjugaba con mi profesión y que me perjudicaba y me retiré”.

El mundo de la canción no estaba hecho para él. El día del Festival de Benidorm tuvo que torear en Algeciras, y tomó luego un avión para llegar hasta la ciudad levantina. Cantó en playback, y se olvidó de la letra. “Me bloqueé”, recordó.

Todo el mundo asocia Toda, cuyo estribillo reza eso de “toda, toda, toda, te necesito toda” a Jesulín de Ubrique. Pero lo cierto es que Toda se trata de una versión. Poco antes la había grabado Michel Brown, conocido por su paso por Pasión de Gavilanes.

De hecho, el disco estaba compuesto principalmente de versiones. Había un tema de Francesc Picas de Locomía, otro de Julio Iglesias, y también estaba Háblame del mar, marinero, de Marisol, de la que Jesús Janeiro hizo, según sus palabras, “una réplica fabulosa”, y que era su favorita.

Ese año, en una visita a El Hormiguero, Jesulín contó que le ofrecieron cantar y por eso sacó su disco. “Habrá muchos singles que se han olvidado, el mío no”, llegó a decir con orgullo. Eso sí, el echarse para atrás.

“Además, yo tenía hecha una gira y todo, yo iba a cantar en América. No hice Las Américas toreando y las iba a hacer cantando”, relató el torero, que prefirió tirar la toalla, o el micrófono, en este caso.

“Corté por lo sano. Tuve que pagar, no sé si fueron 60 o 70 millones de pesetas y ya está. Yo me rajé, y cuando uno se raja tiene que aceptar las consecuencias”, afirmaría. Aquella visita a Pablo Motos fue para promocionar El Desafío, concurso en el que volvió a cantar Toda como parte de un reto musical, en el que llegó a interpretar Thriller de Michael Jackson con la palabra toda. Y por si fuese poco, la grabó también junto a Pablo Motos a la guitarra en un vídeo para las redes sociales.