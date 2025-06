Terremoto en Eurovisión: Martin Österdahl deja de ser el máximo responsable del festival tras su edición más polémica

Bombazo informativo que afecta directamente a Eurovisión. Martin Österdahl dejará de ser Supervisor Ejecutivo del festival este mismo verano, según ha anunciado la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) este mismo viernes, 27 de junio.

Sus funciones pasan de forma interina a Martin Green, que fue designado director del formato en 2024. Elegido en 2020, el mandato del sueco ha estado marcado por la pandemia, la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la polémica participación de Israel en el certamen, tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Su salida del puesto se produce en un momento de incertidumbre y dudas en torno al evento no deportivo más seguido a nivel planetario. En no pocas ocasiones, el trabajo de Österdahl ha sido cuestionado por no tomar determinaciones firmes frente al conflicto que se da en la franja de Gaza.

De hecho, en este 2025, Eurovisión no contó con el pequeño discurso que solía pronunciar Martin antes de arrancar las votaciones en la final. Simplemente, las cámaras le enfocaron y él levantó el pulgar, indicando que todo estaba correcto para que conectasen con el primer jurado nacional de la noche.

Cabe recordar que en 2024 recibió abucheos y silbidos por permitir la presencia del estado israelí en Malmö. Una vez finalizó el festival de 2024, la UER abrió una investigación por las quejas de 16 delegaciones y amenazas de abandono de seis países antes de la final del año pasado, dada la situación con Israel.

Martin Österdahl deja su cargo de Supervisor Ejecutivo de Eurovisión. BBC

Al cerrarse la investigación, la organización anunció una serie de medidas. Entre ellas, la creación de un nuevo cargo, el de director de Eurovisión, que ocupó Green. Su tarea sería supervisar a Österdahl para "reforzar el liderazgo del festival" y "garantizar el ancho de banda operativo para gestionar un evento de esta escala".

Sobre el papel, Martin pasó a un segundo plano. Pero, de alguna forma, seguía encabezando un programa al que llevaba ligado años. Fue productor ejecutivo de Eurovisión cuando se celebró en Suecia en 2013 y 2016. También formó parte durante siete años del Grupo de Referencia de Eurovisión que ahora lidera Ana María Bordas, exjefa de la delegación española.

Martin Österdahl ha cerrado esta etapa con unas palabras que ha hecho llegar a los medios de comunicación, a través de una nota de prensa de la UER: "Desde el primer día, me inspiró el potencial único del concurso y su poder para unir a la gente a través de la música".

"Nunca como en 2021, cuando trajimos Eurovisión de vuelta en vivo a millones de personas en todo el mundo en medio de una pandemia mundial, demostrando la resiliencia y el espíritu que animan a nuestra comunidad", señala Martin.

"Estoy inmensamente orgulloso de los cambios que implementamos para modernizar y fortalecer el Festival de la Canción de Eurovisión. Estos incluyen establecer el eslogan permanente 'Unidos por la música' para el evento, atraer patrocinadores a largo plazo y colaboraciones para la extensión de la marca, y aumentar la participación y el alcance en nuestras plataformas digitales, que han atraído a millones de nuevos fans al festival", concluye.