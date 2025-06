Bertín Osborne cambia su discurso de por qué rechazó ir a Eurovisión: de “impresionante” a “estaba de capa caída”

La gala de este viernes de Tu cara me suena la ha abierto Goyo Jiménez, que llevó el sabor de Eurovisión hasta el plató de Antena 3. Y es que tenía el reto de imitar a Tommy Cash, quien cantó la pegadiza Expresso Macchiato en el último certamen, que ganó Austria con JJ (y al que también imitará Melani en la misma gala).

Antes de que el humorista pasase por el clonador, Manel Fuentes le preguntó a Bertín Osborne: “¿Te han llamado alguna vez para ir a Eurovisión?”. “Sí”, respondía el concursante. “¿Y no fuiste?”, lanzaba el presentador de nuevo. “No. Porque no me gustaba”, tuvo a bien matizar el jerezano.

“Pero estuviste en San Remo”, le recordaban. “Pero me divertía porque era en italiano y tal, y allí la repercusión era brutal y tal. Pero cuando me ofrecieron ir a Eurovisión ya estaba de capa caída”, argumentó Bertín.

“Perdóname, pero yo he ido dos veces a Eurovisión”, deslizaba Gisela, compañera de Bertín en la actual temporada del concurso de imitaciones. “¡Y sigues viva!”, exclamó Osborne. “¿Con Rosa y con quién más?”, preguntó Manel Fuentes. “Conmigo misma. Por Andorra, representando a ese maravilloso país”, terminó de aclarar Gisela.

Hay que destacar que, al inicio de la temporada, Bertín Osborne fue entrevistado por BLUPER, y se le preguntó por Eurovisión. “¿Quién? ¿Yo? ¡Qué horror! No me produce ningún interés Eurovisión, llevo sin verlo 30 años. No sé ni quién va, quién no va. No me interesa absolutamente nada. Yo soy de los españoles que piensa que Eurovisión se murió hace 35 años”, sentenciaba.

Bertín Osborne en el programa 'Mi casa es la tuya' dedicado a Manuel Carrasco.

“Me parece que es un festival que ha degenerado a una cosa que no me importa nada. Operación Triunfo es más divertido 50 millones de veces. A Eurovisión que vaya los que empiezan. Es un arma de doble filo brutal, porque si te vas más o menos bien, suenas ese año, al siguiente a ver dónde estás, y como te vaya mal, se ha acabado tu carrera antes de empezar”, añadió.

Hay que destacar que Bertín Osborne ha contado muchas veces esta historia de que rechazó ir a Eurovisión, y su discurso ha cambiado a lo largo de los años. En 2017, en el programa En tu casa es la mía sacó el tema en una entrevista con Manuel Carrasco.

“¿Tú te acuerdas lo que era Eurovisión hace 30 años, una cosa impresionante? A mí me dijeron de ir hace 35 años, en mi primer año. Cuando saqué Amor mediterráneo, al año siguiente me dijeron de ir a Eurovisión” aseguró Bertín

“Fíjate que dije que no. En aquel momento habría sido bueno ir, pero no sé por qué no me gustaban a mí los concursos”, explicó, chocando así el argumento actual de que Eurovisión estaba de capa caída en ese momento.

En 2022, en Canal Sur, Bertín Osborne volvió a sacar el tema. “Me lo ofrecieron José Luis Uribarri y la discográfica Disco, cuando Eurovisión era Eurovisión. Pero dije que no. A esos concursos no voy ni de coña”, le explicó a Vicky Martín Berrocal.

Hay que destacar que, al igual que Bertín Osborne, muchos son los artistas que alguna vez han comentado que Televisión Española o su propia discográfica les propuso ir a Eurovisión y que ellos declinaron la oferta. Una cuestión que habría que analizar con detalle, pues no es lo mismo la propuesta directa de representar a España en el Festival que aceptar participar en una preselección interna.

En cualquier caso, numerosos portales especializados, como Eurovision Spain, detallan que el nombre de Bertín Osborne sí estuvo sobre la mesa de RTVE, en concreto, en el año 1982 con el tema Abrázame.

Sin embargo, fue la propia RTVE quien decidió elegir a la cantante sevillana Lucía con el tema Él como representante, en detrimento de Bertín. Una decisión que fue señalada como controvertida entonces: el Festival se celebraba en Harrogate, Reino Unido, país que entonces estaba en conflicto con Argentina por las Malvinas, y España tuvo a bien enviar un tango al concurso.