Sergio Jaén, el ganador de Eurovisión que será director artístico del Benidorm Fest: por qué es fundamental esta figura

Es una sensación generalizada entre los seguidores de Eurovisión: la semana termina con cierta tranquilidad en cuanto al Benidorm Fest 2026. La del director artístico era una figura muy reclamada respecto al certamen y en los últimos meses un nombre cobraba fuerza en los mentideros eurofans.

Televisión Española ha fichado a Sergio Jaén para desarrollar esta labor en la preselección alicantina y en la propuesta que la gane y, por tanto, represente a España en el próximo Eurovisión. El titular se escribe solo con el ilicitano: fue responsable de la escenografía de la ganadora de la última edición, Austria.

La candidatura Wasted Love, encabezada por el contratenor JJ, tenía sello español no solo por Jaén, sino por Borja Rueda, reconocido bailarín malagueño. Ambos idearon prácticamente un videoclip en directo que valió al país centroeuropeo el Micrófono de Cristal el pasado 17 de mayo.

El talento en este ámbito en España existe a raudales y no tenía sentido omitirlo de cara al Benidorm Fest. La Corporación ha cumplido los deseos de los espectadores. A Sergio le toca ponerse a trabajar para levantar un certamen sobre el que pesan muchas dudas, después del antepenúltimo puesto de Melody.

El de Elche, que también ideó la escenografía de la estrambótica Irlanda en 2024, no está solo. Su mano derecha confirma lo que se sospechaba sobre RTVE, que su visión del Benidorm Fest está plenamente enfocada a crear el concepto perfecto para Eurovisión y no tanto a ser una gran exposición de la industria musical española.

Käärijä, representante de Finlandia en Eurovisión 2023. YLE

Y es que le acompañará el finlandés Ari Levelä como director visual, tras hacer lo propio en el UMK -la preselección de Finalandia- y las candidaturas del estado nórdico entre 2021 y 2025. También ha trabajado en The Voice of Finland y en los EMMA, los Grammy finlandeses.

La idea de que el formato musical de La 1 cuente con un director artístico tiene como objetivo enmendar uno de sus errores más destacados del pasado. La labor de Jaén es dotar de coherencia estética y técnica al conjunto de todas las actuaciones que se vean en el Benidorm Fest, como programa de televisión.

En años anteriores, la necesidad se veía a simple vista. Si un concursante no contaba con un presupuesto elevado, se veía obligado a tirar de creatividad para suplir la falta de dinero. Y a veces no salía bien. Por ejemplo, en 2023, las E'FEMME no tuvieron demasiada capacidad de jugar sobre el escenario.

Para estos casos, RTVE cuenta con una serie de recursos estándar -como bailarines- que no siempre se utilizan con maestría, como sucedió en 2025 con DeTeresa y La Pena. Una de las propuestas más originales de la edición quedó desdibujada por introducir demasiados elementos cañís sin cohesión alguna.

Frente a las diferencias económicas entre candidaturas, entra el trabajo de Sergio Jaén y los suyos. Porque cabe recordar que el premio económico de 150.000 euros que se ha instaurado este año es para el ganador del Benidorm Fest, pero que los participantes siguen dejándose una cantidad considerable de dinero en que sus apuestas luzcan lo mejor posible.