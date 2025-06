José Pablo López se pronuncia sobre el fracaso de 'La familia de la tele': "Había gente interesada en que no lo intentáramos"

Este jueves, 26 de junio, José Pablo López, presidente de RTVE, se ha pronunciado formalmente sobre el fracaso de La familia de la tele. Una de sus grandes apuestas para esta temporada -la primera fue La Revuelta de David Broncano- fue retirada de la parrilla de La 1 la semana pasada por sus malas audiencias.

López ha comparecido en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. "Le puedo decir que lo hemos intentado y que el programa no ha funcionado. Y yo asumo la responsabilidad profesional de haberlo intentado y de que no haya funcionado. Sobre todo, asumo la responsabilidad profesional de haberlo intentado".

"El problema es que hay mucha gente interesada en que no lo intentáramos. Y yo no vine aquí para no intentarlo. Vine para intentarlo y tratar de acertar. Y cuando no acierto, o cuando no acertamos, porque son decisiones que consulto con mi equipo, pues obviamente tomamos las medidas adecuadas y procuramos hacer los cambios de manera rápida", ha asegurado el máximo responsable del ente.

Acto seguido, José Pablo ha sacado pecho de "los cuatro programas" que la pública ha "puesto en marcha en abril". "No solo ha funcionado uno", afirmaba, rotundo, el presidente de la Corporación, aludiendo a Futuro Imperfecto, Malas Lenguas y Mañaneros 360.

El directivo ha recordado que el espacio de Andreu Buenafuente "está liderando su franja" en el prime time de los jueves, mientras que el matinal de Adela González y Javier Ruiz "empieza a liderar ya las mañanas de la televisión". Ha destacado también "el crecimiento estratosférico" de Jesús Cintora, con respecto a la cuota mensual de La 2.

La despedida de 'La familia de la tele'. RTVE

López ha subrayado las cifras de proyectos que se aprobaron en su etapa anterior, como The Floor, Late Xou, Cifras y Letras o La Hora de La 1. El formato de las mañanas que capitanean Marc Sala y Silvia Intxaurrondo ha llegado a superar el 20% de cuota de pantalla.

"Agradezco las críticas, de verdad. Se aprende de ellas y ha habido críticas que han estado muy bien orientadas. Lo he podido leer en la prensa. Lo que no asumo es el supremacismo cultural que algunos han querido imponer a la televisión pública", ha sentenciado José Pablo.

José Pablo López: "Lo que no asumo es el supremacismo cultural que algunos han querido imponer a la televisión pública"

En otro orden de cosas, Francisco Sierra, portavoz de Sumar, ha preguntado a José Pablo López por la recuperación de los formatos musicales para acercar al público joven a TVE, más allá de los talent shows. "Menos Cover Night y más Séptimo de Caballería", ha llegado a decir.

"No se puede vivir de la nostalgia. Esto se puede aplicar a muchos ámbitos de la vida, pero en televisión es muy importante. Todos los intentos que hemos hecho, o que he hecho yo a lo largo de mi carrera, de recuperar formatos nostálgicos han fracasado. Salvo El Grand Prix", ha contestado López.

"Me dice que los jóvenes no se reconocen en la pequeña pantalla. Será en otras pantallas. En TVE, sí. Somos líderes en target juvenil desde comienzos de este año y estamos atrayendo a público a la pantalla de La 1 y de La 2", ha informado José Pablo.