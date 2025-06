Sonsoles Ónega no se contiene y apunta a Ábalos: "Entre tanto amorío ha creado una red, le daba tiempo a todo"

El nombre de Jose Luis Ábalos acapara numerosos titulares de la prensa de nuestro país. Valeri Cuéllar, la mujer conocida por su relación con el jinete Álvaro Muñoz Escassi, ha asegurado en la revista Lecturas que es la "colombiana nueva" de la que hablaban el exministro y su exasesor Koldo García en los audios incautados por la UCO.

Aunque esta información la desmintió el propio expolítico a través de sus redes sociales, desde Y ahora Sonsoles ahondaron en los nombres de las 'amigas' relacionadas con Ábalos que hasta ahora han salido a la luz.

"Cada vez conocemos más detalles de la vida sentimental de Ábalos a través de las mujeres que han decidido hablar", comenzó diciendo Sonsoles Ónega. Andrea, Claudia, Valeri, Jésica o Anaís son algunos de los nombres que han roto su silencio.

"Vaya tela con esto. Ábalos no contaba con que varias mujeres hablaran", continuó Ónega. "Estamos hablando de las mujeres de Ábalos, pero también del mayor caso de corrupción que ha habido en España", se pronunció por su parte Marta García Aller, colaboradora del programa.

"En cuanto a Valeri, habla de ella de una manera muy ofensiva. Parece que le ofenda más que le relacionen más con una mujer transexual a que le atribuyan mordidas y robo de miles de euros", confesó la periodista.

Colaboradores en plató durante el programa de hoy. 'Y ahora Sonsoles'.

Para Paloma García Pelayo la situación es clara: "Tiene un perfil muy determinado. Las mujeres suelen ser jóvenes, rubias y en búsqueda de trabajo. Sin embargo, Valeri es la única que es trans", sentenció la tertuliana.

"Parece un consumo al por mayor. Por los audios que conocemos, el consumo de prostitución era muy habitual", opinó sin filtros García Aller.

"Estamos describiendo una vida muy ajetreada y difícil, las del mangoneo que describe la UCO... entre tanto amorío le daba tiempo para todo", sentenció inmediatamente Ónega.

"Suelen ser mujeres muy vulnerables que acaban dedicándose muchas veces a la prostitución. Estamos hablando de un exministro. Esas mujeres están desamparadas, no pueden crearse enemigos ni tienen recursos para hacer frente a lo que se le vienen encima", expresó nuevamente Aller.

Iñako Díaz durante su intervención. 'Y ahora Sonsoles'.

"Es toda una colección de mujeres. Ha creado una red", opinó la presentadora. "Es que no cambiaba una mujer por otra, sino que las acumulaba. Nunca le parecían suficientes. Las colocaba, había un intercambio de favores", reaccionó Iñako Guerra.

Para obtener una mayor información, desde el programa contactaron directamente con Ábalos, quien respondió las dudas sobre las mujeres que han hablado hasta el momento.

García Pelayo fue quien contactó con el exministro. En cuanto a Valeri, el expolítico fue rotundo. "La respuesta estará en los tribunales a ella y a quienes reproduzcan tal falsedad que es inverosímil para cualquier mediana inteligencia.

"De todo lo que se ha dicho de Ábalos, me sorprende que niegue lo de Valeri de una manera tan tajante", confesó Nacho Gay tras conocer la conversación entre la tertuliana y el exministro. "No quieren que le relacionen con Valeri. No hubiera tenido ningún problema con reconocer el resto", añadió Isabel Rábago.

Para obtener mayor detalle del tema, desde el programa contaron con Laura Garófano, periodista de EL ESPAÑOL, quien no dudó en profundizar y dar su opinión al respecto. "Se ha abierto la caja de Pandora. Yo supongo que vamos a conocer más nombres", comentó.

"Lo que está claro es que Ábalos no descuida su entorno femenino. Se han beneficiado de joyas e incluso de puestos de trabajo, que es donde está el delito", sentenció finalmente Sonsoles Ónega.