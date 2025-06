Lara Álvarez: "En 'La Conexión' siento que puedo tener mi sello propio, que no vengo de coger el testigo de otro presentador"

Este miércoles, 25 de junio, a las 22:50 horas, Lara Álvarez inicia nueva etapa profesional en televisión. Tras su salida de Mediaset España, después de ocho años presentando Supervivientes desde Honduras, por fin ve la luz su primer proyecto con Televisión Española, La Conexión.

Este concurso cultural producido por Satisfaction Iberia toma el testigo del exitoso The Floor, que ha promediado un 12,3% de cuota de pantalla y 1.072.000 espectadores. "Que haya funcionado siendo un concurso de cultura, fresco y hecho por la misma productora nos da una pista de que La Conexión puede funcionar", reflexiona Álvarez en su entrevista con BLUPER.

Lara aterriza en La 1 en una época en la que la pública está tomando riesgos: "Se necesita la apuesta, el probar, el tentar al espectador con cosas nuevas. Soy una apasionada de la comunicación y este año la he echado de menos". Una de esas apuestas, en este caso, fallida, es la que se hizo por sus excompañeros de Telecinco con La familia de la tele.

"Tengo un cariño especial por ellos [...] Los presentadores y colaboradores no son culpables de que no funcione un programa. Es una lotería", asegura la asturiana, que ve la parte positiva del fiasco: "Cuando una apuesta sale mal, al menos tienes ese feedback que te da oportunidad al cambio".

Y ahora que acaba de terminar una nueva edición de Supervivientes, la tercera sin ella al frente del programa desde los Cayos Cochinos, Lara no duda en resaltar su magnífica relación con Jorge Javier Vázquez. Eso sí, es un formato que le "genera tantas emociones y una sensación tan agridulce" que ha sido incapaz de verlo de nuevo.

La Conexión lleva casi un año grabado. ¿Se te ha hecho larga la espera?

Todo llega cuando tiene que llegar. Es un momento de cambio en TVE. Lo bien que le ha ido a The Floor da una pista de que un concurso cultural puede tener una buena acogida, que puede coger ese rebufo. Que se enganchen al concepto de aprender divirtiéndote.

Quiero recibir ese feedback, porque es un registro nuevo para mí. Soy lo que soy y, por mucho que me quieras atar en corto, no puedes. Puede ser el programa de mi vida en cuanto al reto que ha supuesto. El cambio, salir de la zona de confort que todos conocemos. Da vértigo, pero cuando te da esa oportunidad todo cobra sentido.

¿Qué tal este primer contacto con la pública?

Soy un poco novata, es la primera vez que os puedo hablar desde aquí, desde TVE. En la cadena hay mucha ilusión y ganas de cambio, de caras y formatos nuevos. Se necesita la apuesta, el probar, el tentar al espectador con cosas nuevas. Soy una apasionada de la comunicación y este año la he echado de menos.

Con esta, es la tercera vez que tengo un contacto más profundo con TVE. En la presentación de la nueva temporada, fue donde me presenté un poco más a mis compañeros. Les decía que sí, que había un programa, que no estaba mintiendo. Es mi primera experiencia en cuanto a concurso cultural, luego estuve en Me Resbala y otros proyectos con Mediaset. Aquí siento que puedo tener mi sello propio, que no vengo de coger el testigo de ningún presentador. Que no hay una comparativa directa.

¿Cuando te fuiste de Mediaset pensabas que el programa que te llegaría sería un concurso cultural?

Si me hubieran preguntado en aquel momento, te habría dicho: 'Tengo claro el tipo de contenido que quiero hacer, un entretenimiento familiar en el que puedas jugar desde casa'. Pero no sabía que iba a venir en forma de concurso cultural.

Además, no es un programa cultural al uso, encorsetado. Los concursantes pueden jugar contigo, recuerdas momentos míticos de la tele... Es como una misión futurista, entretenida. Dentro de lo cultural, es muy divertido.

¿Te genera presión que The Floor haya dejado el listón tan alto?

No no había pensado así, pero gracias por recordármelo [risas]. Siempre digo que, cuando hay un éxito de los compañeros de la cadena, el espectador esta ahí y eso es importante. Que The Floor haya funcionado siendo un concurso de cultura, fresco, que también produce Satisfaction, nos da una pista de que La Conexión puede funcionar.

Prefiero ver el vaso así, no decir: 'Dios mío, que presión coger este legado'. La Conexión no es tan visual como The Floor en cuanto a espacios, pero sí por la realidad aumentada.

¿Te sientes mejor presentando en un plató o al aire libre, como hacías en Supervivientes?

Eso es un poco si quieres más a mamá o a papá. Es cierto que el exterior te permite jugar con lo que ocurre, esa parte aventurera, el hecho de que no se pueda repetir. Si te la juegas, te la juegas. No lo descarto, me encantaría hacer un programa de viajes, a lo Pekín Express o Calleja.

También es cierto que estar en el plató de La Conexión, ser la que reparte el juego, la anfitriona de la casa, la que hace que el concursante se sienta más cómodo... Me ha hecho sentirme muy bien.

¿En qué momento personal te pilla este proyecto?

Muy bien, estoy soltera. Cada vez es más importante normalizar que el amor consciente no es fácil, de verdad. Desde jovencita llevo escuchando qué funciona y qué no funciona. Tengo un hermano que también estudia el autoconocimiento y eso, creo que lo hemos heredado de mis padres.Ya está bien de poner presión en lo que funciona o no, y no en qué quieres o quién eres.

Desde hace años, estoy trabajando mucho en el amor sano por mi familia, por mis perros, por el deporte. Ya no eliges desde la carencia, desde los huecos que tengas que tapar. Cuando pruebas a conectar o construir con alguien, dices: '¿Nos sumamos? ¿Te puedo aportar? ¿Sí? Fenomenal. ¿No? No pasa nada'. Dejar ir es una muestra de amor propio y hacia el otro.

¿Este tiempo de parón te ha servido para reflexionar sobre ello?

Tenemos una profesión fantástica, pero que va a ritmo vertiginoso. Hay que entender que la vida no es lineal, que a veces tienes trabajo y otras no. Que no puedes dejar los huevos en la misma cesta. Esa evolución no es cosa de un año. Este año me he dado cuenta de que hay que seguir un camino propio.

Si en determinado momento lo estás pasando mal en tu trabajo y yo te digo que voy a dejar una cadena, tú con la mejor intención dices: 'No te muevas, que fuera hace mucho frío, que está la cosa complicada'. Pero, claro, si no lo pruebo, voy a tener esa frustración.

¿Siempre has tenido un plan B?

Gracias a Dios, aparte del contenido en redes y publicidad, empecé en la docencia. Compartir aprender de las nuevas generaciones. También adoro el mundo del evento, aprendes de las empresas y sus necesidades. Ahí te das cuenta de los miedos que tienen los altos cargos y los ejecutivos a la hora de enfrentarse a un público.

¿Piensas dejarte querer por TVE para otros proyectos, más allá de La Conexión?

Con el tiempo he aprendido que hay proyectos que se te plantean y nunca habías imaginado. Y de repente dices: 'Hay que dejar el concepto de nuevo entretenimiento en manos de quien sabe'. Sí tengo claro el tipo de entretenimiento que no haría por una cuestión de comodidad personal, pero las ganas de trabajar están siempre.

La Conexión está grabada desde hace un año, así que yo me voy a ver en pantalla, pero no voy a generar en pantalla. Entonces, necesito el chute de más proyectos, no está de más decir que yo quiero trabajar. Hay algunas cosas, pero, ya sabéis, secretismo.

¿Qué opinas de las críticas y los datos de La familia de la tele?

Tengo un cariño especial a La familia de la tele. No he visto las críticas, no sé hacia dónde van, estoy desconectada de ese análisis. Sí te puedo decir que la tele está en un momento de cambio, y el espectador quiere ese cambio. Para llegar a un producto concreto, existe el prueba y error. Los presentadores y colaboradores no son culpables de que no funcione un programa. Es una lotería.

Lo que ha hecho TVE es valiente, no supeditarse a un tipo estricto de contenido, sino ofrecer una variedad y que el espectador elija. En ese camino de valentía, la jugada a veces sale bien y otras veces sale mal. Cuando sale mal, al menos tienes ese feedback que te da oportunidad al cambio.

A raíz de esa nueva senda de TVE, parece que hay un rejuvenecimiento de los presentadores en la cadena...

Hay ganas de cosas nuevas, y se nota. Está patente en el ambiente. Ojalá pueda decirte que mi programa influya, como la acogida que ha tenido Chenoa. Si pones lo mismo, con las mismas caras y no apuestas... Por ejemplo, Cifras y Letras está haciendo esa mezcla. Tienes la masterpiece, que es el formato, y una persona nueva [Aitor Albizua], que le va a dar un toque diferente.

Hay que reeducar al espectador. Hay algo en la tele que es matador, que es que no hay tiempo. Hay programas que con el tiempo cogen audiencia, y otros que no les dejas sobrevivir porque ya no hay tanta paciencia. Me alegró muchísimo dedicarme a la otra parte, a la de presentar.

¿A la gente ya no le interesa tanto esa forma de abordar el corazón?

No tengo ni idea. No sabría decirte. Y si supiera contestar, no lo diría aquí, sino que me forraría dándole la solución a TVE.

¿Cuál es tu relación actual con Supervivientes?

Cuando dejé Supervivientes, seguía siendo producido por Bulldog. Fue revivir todo con los compañeros. Me mandaban todo, era capaz de saber qué hacían en cada momento. Los ensayos, las pruebas... Y vi el primer programa y me generó tantas emociones y una sensación tan agridulce....

Era una apuesta personal, yo decidí irme, no fue que la cadena me dijese que no, pero no fui capaz de ver ninguno más. A día de hoy no veo Supervivientes, cuando se cierra una etapa hay que mirar hacia delante. Fueron ocho años intensos, de muchas emociones. Muchos compañeros siguen ahí. Lo que sí hago es enterarme de todos los cotilleos cuando vuelven de Honduras.

¿Sigue hablando con Jorge Javier?

Sí, lo adoro. A Jorge, a Carlos, a Ion... Hemos creado un vínculo muy cercano. Con Jorge, hablábamos antes de cada gala, nos poníamos al día. Había una relación muy especial. Me decía: 'Si la gente supera lo bicha que eres...'. Pues sí, pero es que sonrío y engaño. Y ya con eso me picaba en directo. Era un duelo de pullas divertido, Jorge siempre ha sido muy generoso conmigo profesionalmente. Me ayudó a crecer y a brillar en los momentos justos, dando sitio y repartiendo el juego.