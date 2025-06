Alessandro Lequio, sin piedad contra Ábalos y sus encuentros con 'amigas': "No es una simple debilidad, esto ya es vicio"

Novedades en el entorno de Ábalos. Valeri Cuéllar, una mujer afincada en Madrid y conocida por su relación con el jinete Álvaro Muñoz Escassi, ha asegurado en una entrevista concedida a Lecturas que es la "colombiana nueva" de la que hablaban el exministro y su exasesor Koldo García en los audios incautados por la UCO en el marco del caso Koldo.

Una información que no tardó en desmentir Ábalos, a través de sus redes sociales: "Además de MENTIRA, esto es demencial. No conozco de nada al tal 'Valeri Cuéllar'. Nunca antes sabía ni siquiera de su existencia". Sobre el asunto, hablaron en Vamos a ver, el magacín de Telecinco.

"De todo, lo que más me llama la atención es la prisa con la que se ha apresurado el exministro a desmentir la relación con Valeri. No así, con otras tantas mujeres de 'vida alegre'. No así, con todos los casos de corrupción que le acorralan", arrancaba Joaquín Prat su discurso.

"A mí, también me ha llamado la atención lo que te ha llamado la atención a ti", respondía Alessandro Lequio en la línea del presentador. "La rapidez y el tono", volvía a intervenir el comunicador madrileño.

"Negar, en política, siempre es un clásico. Pero hacerlo con desdén no es bonito. En vez de salir con elegancia, eligió el tono de la ciencia ficción. 'Ese ser' suena más a invasión alienígena que a escándalo sentimental

Al instante, tanto el periodista Antonio Rossi y el propio Prat intervenían: "Suena a pura homofobia. Se dirige a esta mujer transexual en masculino". "Sí, también", les daba la razón el tertuliano italiano.

"Lo de este señor, en líneas generales, ya no es una simple debilidad, esto ya es vicio", afirmaba, rotundo, Lequio. "Eso pertenece a la esfera privada. Lo que hagan da igual", apuntaba Joaquín Prat. "Sin que afecte al bolsillo de los españoles", recordaba Alexia Rivas.

"Este ser que llama 'ser' a las personas se define claramente, aunque lleva ya mucho tiempo definiéndose. No se le pueden pedir peras al olmo", opinaba, sin filtros, Pepe del Real en Vamos a ver.

"No desmintió que se le habían relacionado con otras señoritas porque Valeri es transexual. Le ha tocado en el ego y ha dicho: "A mí no me van a relacionar con una persona que no considero una mujer'. Ha salido su homofobia de una persona que se las da de progre, como todo su partido", apuntaba Alexia Rivas.

"Si es verdad, lo que tiene que hacer Valeri, después del desmentido de Ábalos, es sacar las pruebas", subrayaba Kike Calleja. En este sentido, Prat intervenía con la información facilitada por Valeri en Lecturas: "En la entrevista dice que no puede demostrar nada porque muy y muchos se encargaban de borrar los mensajes donde se solicitaban sus servicios".