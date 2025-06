Alba Carrillo, alto y claro sobre su futuro en TVE: "Si gana el PP, creo que me iré a la calle. Pero no voy a cambiar nada"

Alba Carrillo es uno de los nombres más conocidos de la televisión. La colaboradora cuenta con un amplio recorrido por formatos como Sálvame, Hable con ellas, Ya es mediodía o Fiesta. Actualmente es uno de los rostros visibles de TVE.

El final de La familia de la tele, donde Carrillo también era tertuliana, ha dejado un poco en el aire el futuro de la modelo en la televisión pública. Aun así, continúa formando parte de D Corazón, el programa de prensa rosa presentado por Anne Igartiburu.

Ahora, en una entrevista en Hoy por Hoy de Àngels Barceló, en Cadena Ser, ha confesado cuál es su futuro más cercano en TVE: "Si gana el PP yo creo que me iré a la calle, pero no por eso voy a cambiar nada mi manera de pensar. Va conmigo".

De esta manera, la colaboradora relacionaba su futuro laboral a un posible cambio de gobierno, donde Pedro Sánchez cambiaría los papeles con Alberto Núñez Feijoó, líder del Partido Popular.

Hay que recordar que Alba Carrillo se ha mostrado públicamente con ideales progresistas y haciendo comentarios que, aunque no la vinculan formalmente al PSOE, sí la sitúan en un espectro ideológico cercano a la izquierda.

"La gente con la que trabajo ha aprendido a verme cómo soy. Pero es algo que está en extinción. La gente intenta pues no mojarse porque piensan que cuando cambien el partido político su trabajo puede estar en peligro", afirmaba, rotunda.

"Yo siempre pienso que me quedan en TVE, como mucho, dos años. No por eso voy a cambiar mi manera de pensar, va conmigo y creo que hay que hacerlo así. La gente está muy quemada porque tiene miedo a perder contratos porque hay ciertas marcas que si te posicionas te sacan del juego", relataba durante la entrevista.

"Quieren a gente aburrida y sin criterio. Hay grandes excepciones también", añadía. "Entras en este mundo desde Supermodelo y por haber sido pareja de dos famosos. Es un poco, la antítesis de lo que defiendes", le recordaba Ángels Barceló.

"Sí, total. Por eso, como he vivido la evolución en mis carnes, puedo hablar de este tema. He vivido estar en otra situación y por eso sé que es fundamental hablar y manifestarse", comentaba la tertuliana.

Posteriormente, la periodista de Cadena SER volvía a preguntarle sobre otro asunto de interés: ¿Tú mides las consecuencias de lo que dices o a veces piensas que tendrías que haberte comido la lengua?".

"No, porque digo lo que pienso, aunque genere mucha expectación. Pero como estoy conforme con lo que he dicho, pues no pasa nada. Tengo filtro, de verdad, porque si no tendría que coger la maleta e irme de España y del mundo", bromeaba Carrillo.

También dedicó algunas palabras a su ex Feliciano López: "Mi matrimonio estaba abocado al fracaso desde el minuto uno, no sé por qué hice eso. No te puedes enamorar de un facha", hablaba sin reparo la concursante de Gran Hermano VIP o Bake Off.

"Mira si era facha que ni con polvos se volvió rojo. No puedo compartir mi vida con alguien que no comparte mi ideología", volvía a incidir sobre su relación con el extenista.