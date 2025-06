Máximo Huerta, sobre Ábalos: "Me parece sucio que tengas ganas de contratar a una chica en medio de la trama"

El programa de Ana Rosa ha podido hablar en exclusiva con Anaís, la amiga de Ábalos. La UCO pilló por sorpresa a la compañera del exministro saliendo de su casa con un pendrive escondido, que contenía material sensible.

Después de verse envuelta en una trama de corrupción por encubrir a Ábalos, ha decidido hablar con el programa de Telecinco para contar su parte de la historia. "Se pensaba que la UCO no se iba a dar cuenta, dándome el pendrive, y al final me acabaron cazando a mí", contaba en su entrevista.

Ana Rosa Quintana se ha mostrado estupefacta al conocer las declaraciones de Anaís, en las que aseguraba que era pareja del político. "Anaís no iba a limpiar su casa, era su pareja. Ábalos tiene una salud de hierro", comentaba la presentadora.

Ante la insistencia de Máximo Huerta de conocer cuándo empezó la relación entre ambos, han escuchado una nueva parte de la conversación con la amiga de Ábalos. "Le conocí ese día 26 de abril y esa misma noche me dijo de quedarme a dormir. Me dijo que éramos pareja normal y me decía hasta te quiero", explicaba.

También confesaba que "eso no era amistad" y que empezó a vivir con él desde el mismo día que lo conoció. Máximo ha recalcado que el 26 de abril, Ábalos "ya tenía 200.000 cámaras detrás y la policía lo estaba escuchando". Además, ha calificado como una "solución práctica" el hecho de definirse como una relación formal.

"A esta chica la ha podido meter en un problema muy gordo", ha comentado Ana Rosa, afirmando que "hay quien tiene conciencia forense y quien no la tiene".

El exministro de Cultura y Deporte ha intervenido en el debate tras saber cómo se vio implicada Anaís en el caso por culpa de Ábalos: "Me parece muy sucio". Además, ha señalado que ella le parece "una pobre desgraciada". Una opinión que ha respaldado Ana Rosa: "El que sabe muy bien quién es la Guardia Civil es Ábalos, no esta chica".

La presentadora de las mañanas también ha dicho que para irse a vivir con él "ya hay que estar muy desesperada". Los colaboradores del programa han llegado a un punto común: Ábalos se ha aprovechado de mujeres vulnerables.

"No sé cómo las mujeres progresistas, no solo digo del PSOE, de todos los partidos, pueden soportar esta actitud por parte de los tíos que han tenido el poder tanto en el Partido Socialista como en el Gobierno. Esto es insoportable", exclamaba Ana Rosa.