Hablamos con Belena Gaynor, el cerebro de las redes de 'OT': "Los concursantes cada vez son más celosos de su intimidad"

Probablemente, los seguidores más fieles de Operación Triunfo se hayan hecho una pregunta: ¿qué hubiera pasado si hubiesen existido redes sociales en 2001, año en que se estrenó el programa, con todo el boom que desató? En 2017, salvando las distancias, pudo llegar la respuesta.

Entonces, Belén Pueyo, más conocida como Belena Gaynor, tenía solo 24 años y no era consciente del enorme fenómeno que iba a desatar el OT de Aitana, Amaia o Lola Índigo en las plataformas. Tras seis años de parón del formato, era la primera edición en la que YouTube o X eran complemento indispensable de la ventana lineal, Televisión Española.

"En la época de OT 2017, lloraba todos los días. También porque soy muy sentida. Cualquier cosa me la tomaba como personal, como que era un ataque hacia mí. Y no, era al programa. Es bonito ver la evolución de mi persona dentro del programa, es madurar", explica a BLUPER la Digital Manager del talent show musical de Gestmusic.

"Tú vas creciendo, pero los concursantes tienen más o menos la misma edad. Hay que transmitirles que todo lo que dicen en redes no te lo van a decir en la calle", explica Pueyo, que añade que, sea la generación que sea, los participantes "olvidan sin querer del móvil en la Academia": "Están todo el día aislados, ya que tienen móviles, pero no Internet y no ven la interacción".

En estos ocho años que separan la hornada del 2017 de los que entrarán a la escuela musical en 2025 -este periódico charla con Belén en plenos castings-, "no hay punto de comparación" en la relación de los concursantes con las redes. "En 2017, salieron y no sabían qué hacer. Siempre está el miedo de que no saben si son cantantes o influencers".

"Nosotros siempre les decimos: 'Es vuestra herramienta fundamental para ser artistas y ahí están vuestros fans'. Es la herramienta más potente para vender entradas, discos o lo que necesiten. Y eso cada vez lo tienen más claro", desvela la creadora de contenido.

Respecto a los artistas de 2023, Belena muestra "orgullo por todos": "Ves que la tendencia va cambiando. Las nuevas generaciones no suben nada al feed. Cada vez son más celosos de su intimidad y, al final, como artistas, deben mostrar su trabajo. Nosotros estaremos ahí para apoyarles. Que no les afecten las críticas. Si ellos llevan mal las críticas, el equipo también".

Ese equipo ha crecido de tres personas a ocho, porque Gestmusic detectó "la importancia" de estas plataformas e inevitablemente el volumen de trabajo ha crecido. "Imagínate OT 2017 con TikTok, hubiéramos paralizado servidores. En ocho años ha cambiado todo, nuestra prioridad ahora es YouTube, porque es donde se aloja el Canal 24 Horas, pero también TikTok. Twitter está en último lugar".

Pueyo: "Nuestra prioridad ahora es YouTube, porque es donde se aloja el Canal 24 Horas, pero también TikTok. Twitter está último lugar"

La joven pone el foco en la red social propiedad de ByteDance, con la que OT seguirá colaborando mano a mano por tener un partnership. De hecho, en la edición de 2023, se entregaba cada semana a un concursante el Premio TikTok por haber subido el mejor contenido.

"El año pasado, TikTok nos dio la vida. La gente nos lo decía: 'He seguido el programa por TikTok'. Es imposible no enterarte de que estaba OT, y así es como la gente se enamora del formato. Ahí estaremos otra vez este año, dándole caña. A ver con qué os sorprendemos. Que eso también es un reto. Reinventarse y que no sea siempre lo mismo", revela.

La 'famosa' reunión

Por otro lado, preguntamos a Belena Gaynor por estrategias concretas, como cómo ayudan a los 'triunfitos' justo al salir de la Academia, antes de que se enfrenten a sus primeros días de promoción. "Nos reunimos con ellos el equipo de producción y de comunicación. Les explicamos las cosas que han pasado fuera, para que no estén desubicados del todo".

"Les explicamos cómo se ha vivido su vida fuera, porque es totalmente diferente a lo que han vivido. Les damos sus cuentas, unas pautas, pero luego a la semana te llaman. '¿Cuál era mi contraseña?'. 'Pero si hemos estado hablando una hora", cuenta Pueyo, entre risas.

Así gestionó 'OT' su peor crisis

Como cualquier departamento de comunicación, el de Gestmusic, en lo que a Operación Triunfo respecta, tiene que estar preparado para bueno, lo malo y lo peor. "Cada día hay una crisis por malentendidos, porque la gente percibe las cosas de manera distinta a como pasa. Los compañeros de Digital siempre nos reunimos con Noemí Galera y vemos cuál es la mejor manera. Y la más fácil es la verdad, la transparencia y la rapidez", asume Belén.

La profesional de las redes echa la vista atrás y recuerda la crisis "más fuerte" que ha vivido el programa en el ámbito digital: la 'filtración' de los veredictos de Brisa Fenoy. En una gala de OT 2018, una persona del público hizo una foto a las anotaciones de la cantante, que esa noche era jurado por invitación.

La cantante Brisa Fenoy. Gestmusic

Supuestamente, "en el papel aparecían ya unas nominaciones y la gente dijo que estaba todo escrito, que había tongo. Faltaba nada para empezar la gala". "Así que, junto a Tinet [Rubira, director ejecutivo de Gestmusic], tuvimos que explicar el proceso. El jurado ve los ensayos generales, que son el día anterior y en base a eso hacen una previsión", expone.

"Esa previsión cambia o no, es imposible valorar 16 actuaciones en 5 minutos que dura la actuación del invitado. Actuamos súper rápido y cortamos el fuego. Cuando dices la verdad, hay gente que te cree y gente que no, pero no podemos decir más. Cuanto más tiempo pasa, más especulación", advierte Pueyo.