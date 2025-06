Joaquín Prat, muy crítico contra Isa Pantoja tras su salida de Telecinco: "De mí no se despidió cuando se fue a la competencia"

Isa Pantoja vive uno de los momentos más felices de su vida. La hija de Isabel Pantoja ha sido madre por primera vez junto a Asraf Beno. El nacimiento de Cairo ha vuelto a poner en el centro de atención las dinámicas de la familia Pantoja, con informaciones sobre quién de su familia la ha felicitado (o no).

Sobre este asunto, no dudaron en pronunciarse en Vamos a ver, el magacín de Telecinco donde Isa trabajó desde septiembre de 2023. De esta manera, el presentador Joaquín Prat se pronunció abiertamente y dejó un recado a la televisiva.

"Estamos de enhorabuena, Isa Pantoja ha dado a luz a su segundo hijo", arrancaba Adriana Dorronsoro. "Qué bien, eso siempre es buena noticia. Lo que pasa es que a Isa se le olvidó despedirse de nosotros cuando se fue a la competencia", decía, alto y claro, Joaquín Prat.

De esta manera, el presentador lanzaba una pullita a la colaboradora tras su repentino abandono de Telecinco. Isa Pantoja formó parte de Vamos a ver, desde sus orígenes en 2023, y dejó el formato por La familia de la tele, el magacín fallido de La Osa en TVE.

"Eso no es bonito", señalaba, por su parte, Alessandro Lequio. "Eso no es verdad", se escuchaba decir a algún colaborador. "Pues de mí, no se despidió. ¿De ti, sí?", aclaraba el presentador madrileño.

"De nosotros, sí", afirmaban Adriana Dorronsoro y Pepe del Real. "De mí, no", respondía Lequio en concordancia a Prat. "Desde aquí le mandamos un beso y le decimos que le escriba a Joaquín un mensaje", subrayaba, entre bromas, Dorronsoro.

En la tarde del domingo, Isa Pantoja hizo público en sus redes sociales que tuvo su primer hijo en común con Asraf Beno. "Bienvenido a nuestras vidas, Cairo. Acabas de llegar y ya te queremos con locura, tu hermano, tu padre y yo. Eres luz", se podía leer en su último post de Instagram.

"El niño está sano, fuerte y feliz. La madre también. Lo celebramos", hablaba Joaquín Prat. "Por el momento, solo se ha pronunciado Anabel Pantoja. Y es la única que se va a pronunciar, claro", detallaba Adriana Dorronsoro.

"La felicité y me dijo que estaba cansada. Que el niño es precioso y muy guapo. Creo que va a ser alto, por lo que he visto. El padre es muy alto", comentaba Alexia Rivas, muy cercana a la hija de la tonadillera.

"Para Asraf es un sueño y siempre lo ha comunicado. Isabel Pantoja ha vivido estos días con mucho nerviosismo y ahora mismo no se encuentra muy bien. Saber que tu hija va a dar a luz y que no se te pase por la cabeza enviarle un mensaje...", apuntaba Kike Calleja.

Por su parte, Joaquín Prat daba algunos detalles sobre el nombre del hijo de Isa y Asraf: "Cairo también se llama el hijo de Melody. Es de origen árabe y significa 'el victorioso, el fuerte'".