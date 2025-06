Anita se abre en canal en 'De viernes': de hablar sobre su pasado como mujer maltratada a su paso por la cárcel

Si hay un concursante que ha sorprendido en la última edición de Supervivientes, esa ha sido Anita Williams. Su paso por Honduras ha mostrado una faceta muy distinta de la barcelonesa respecto a su participación en La isla de las tentaciones. Es más, eso le ha aupado como una de las cuatro finalistas del reality de aventuras.

De ahí, que haya acudido como invitada a De viernes, donde se ha abierto en canal, mostrando los momentos más complicados de su vida. La barcelonesa destapaba su pasado como mujer maltratada, relatando los episodios más duros que sufrió por parte de dos de sus exparejas.

A sus 27 años, la joven ha tenido varias vidas. Primero relató en el plató la violencia física que vivió con uno de sus exnovios. “La primera vez no la recuerdo. Recuerdo la peor. Me partieron la nariz al decirle que iba a ir a casa de un amigo a por una sudadera. Me pegó un puñetazo, me quedé en el suelo”, confesaba.

“Sólo notaba presión en la cabeza. Me puse en pie, vi que tenía toda la cara sangrando. A día de hoy no me he arreglado la nariz por miedo a que me vuelva a doler”, compartía, revelando que estos episodios duraron algo más de un año y de forma “recurrente”, lo que le motivó a marcharse a Madrid.

De la misma manera, Anita habló de otra relación tóxica que vivió, en la que fue maltratada psicológicamente. “Es peor. No te das cuenta, te va moldeando partes de tu cabeza. No tienes autoestima. Yo lo ocultaba. Después de la primera cómo voy a contar la segunda”, relataba.

“Dejé de quererme de golpe. Cuando te dan un tortazo el dolor se pasa, pero el psicológico es muy jodido de arreglar. Me costó mucho más salir del psicológico que del físico”, proseguía.

Anita ha vivido una catarsis al hablar de otros duros episodios de su vida, desde el bullying que sufrió de niña a su paso tanto por un psiquiátrico como por la cárcel. “Le mandé un vídeo besándome con una chica con las braguitas puestas y sin nada arriba a un chico que estaba conociendo”, relataba sobre el acoso escolar que sufrió.

La barcelonesa revelaba que ese vídeo terminó filtrándose por redes. “Amigos que tenía fuera en Italia o en Estados Unidos me dijeron que les habían enseñado el vídeo”, confesaba. Tal fue la angustia, que se marchó del domicilio familiar. “Sin decir nada a nadie me fui de mi casa”, contaba.

Otro de los episodios de los que ha hablado ha sido de su paso por prisión. “Llevaba dos semanas en la academia porque estaba estudiando para ingresar en los Mossos d'Esquadra. Mi familia son Guardias Civiles, o sea que quería seguir con ese trayecto”, compartía.

“Cuando me pillaron que había robado la camiseta pensé que como de mi DNI me iba a llegar la denuncia, no iba a poder estudiar”, compartía. De ahí que optase por entregar el carné de identidad de una amiga. “Les di el documento que me había dejado una conocida” para salir de fiesta y le llegó la denuncia”, admitía.

“Me pusieron las horas para cumplir con la comunidad, que fueron 300 y pico, las hice casi todas y me fui a Madrid a vivir y me olvidé de eso porque tenía que centrarme en mí otra vez”, relataba.

El motivo de su ingreso en prisión fue por no haber terminado de cumplir sus horas de servicio a la comunidad. “En el trabajo y de un día para otro, estaba en un hotel y vino la policía a mi puerta”, narraba.

“Me dan la notificación, me llevan a la comisaria y me preguntaron si quería un abogado, yo no entendía para qué era. Cuando fui a firmar ponía en el papel 'ingreso en prisión' y le dije que se había equivocado”, confesaba.

“Me llevaron directa a los juzgados de Plaza Castilla. Yo tenía 22 años y no tenía ni a mi familia en Madrid”, continuaba, señalando que tuvo que llamar a su madre desde la cárcel. “Me quitaron el móvil. Gracias a Dios me lo cogió y cuando respondimos me puse a llorar, ella estaba sofocada perdida. A los meses, cuando vinieron, me enteré que era porque faltaban 20 horas de la comunidad”, explicaba.

Una experiencia que le hizo madurar. “Ahora pienso mucho y valoro las cosas”, admitía, revelando también un episodio violento que vivió en el reclusorio. “Hubo una chica también que me empecé a llevarme bien con ella y le gustaba, vino la novia de ella y se pensaba que me estaba liando con ella […] me pegó por la espalda. Al girarme la grité y vinieron a por mí los guardias”, relataba.

Otro episodio oscuro fue su internamiento en un centro de salud mental, que vino debido a un amor tóxico. “Pensaba que quería dejar el mundo”, admitía, compartiendo que llegó a poner su vida en riesgo por culpa de las drogas. “Me dijeron que me tenían que internar porque, en ese momento, estaba ida... quería desaparecer”, revelaba.

“Por culpa de una relación infernal, al final, cuando te maltratan todos los días, tienes que ir al doctor de la cabeza. Tenía veinticuatro años. Lo más duro de estar ahí dentro es que mi abuela se puso mala de un día para otro, se murió y no pude despedirme”, confesaba visiblemente emocionada.

“El episodio que me lleva a ingresar en el centro psiquiátrico es que yo empiezo a drogarme por un tubo porque no quería seguir viviendo”, expresaba, reconociendo que fue por consejo médico por lo que tomó la difícil decisión de entrar en un nosocomio.

“No me atrevía a tirarme por un puente y decía 'a ver si me da algo y me deja aquí tirada'. Quedé un día con mi madre y empecé a decir cosas sin sentido. Me llevó al médico y decidieron ingresarme”, revelaba.