Pelayo Díaz airea una íntima confesión sobre Montoya en el debate final de 'Supervivientes': "¿Perdona? ¡Eso es mentira!"

El primer debate final de Supervivientes 2025 se celebró la noche de este jueves, 19 de junio. En el plató se encontraban todos los concursantes, a falta de Borja González, ganador de la edición, que no apareció hasta el último tramo de la gala.

Pelayo Díaz fue uno de los protagonistas de la tertulia. Tras su paso por Honduras, el diseñador se sentó en el plató de ¡De viernes! para hacer balance de su experiencia y lanzó una confesión inesperada tanto para los colaboradores como para la audiencia. Pelayo aseguraba creer que Montoya tenía "fijación por él".

Su enemistad con el tercer clasificado era evidente. Sin embargo, Díaz desveló: "Hubo momentos en los que pensé que yo le gustaba. A veces me pregunté si era gay y si yo le gustaba. Es una sensación". Al preguntarle en qué notaba eso, el superviviente contestó que "notaba una fijación y una obsesión que yo he notado con gente con la que me acabo acostando".

Las insinuaciones de Pelayo fueron el punto de partida del enfrentamiento entre él y Montoya en La noche de los finalistas. Sandra Barneda intentó mediar durante el conflicto, que cada vez subía más de tono: "¡Basta ya!".

Después de ver las declaraciones de Pelayo en ¡De viernes!, él aseguró que suscribía cada palabra y lanzó una advertencia en directo: "Como esta persona, refiriéndose a Montoya, vuelva a atacarme físicamente, yo me levanto y me voy". A este comentario, tanto su compañero como Carmen Alcayde le rebatieron que él era el primero en hacerlo con los demás, ya que a la periodista la llama "novia cadáver".

La presentadora, con intención de rebajar la tensión, intervino: "¿Podemos calmarnos? Estamos haciendo un espectáculo bochornoso". Además, le explicó al diseñador que lo único que había hecho el exconcursante de La isla de las tentaciones era meterse con su pelo.

Volviendo al tema del debate, Montoya se puso en pie dirigiéndose directamente a Pelayo: "Me has llamado gay. ¡Que vivan los gais de España!", gritaba. "Tú me has llamado gay, pero me da igual.¿Sabes lo que le hago yo al drama? Soy feliz y saco lo positivo".

"Vamos a explicarlo bien", dijo Díaz. Y siguió aclarando que "por mucho que comentéis que yo he llamado gay a Montoya, no lo vais a convertir en real. Lo único que he dicho es que a veces me parecía que yo a él le gustaba y que me parecía que se podía sentir atraído por mí. No estoy diciendo que sea gay o heterosexual, estoy diciendo que yo le puedo gustar".

Además, hizo una confesión: "Montoya se levantó una mañana y me dijo que había tenido un sueño húmedo conmigo". Ante esta información, el tercer finalista estalló: "¿Perdona? ¡Eso es mentira! Montoya sentenció que no tenía por qué ofenderse ya que "es fan de la comunidad".