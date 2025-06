Cristina Pedroche se rompe en su despedida de ‘Zapeando’ para dar a luz: “Me habéis pillado con muchas hormonas”

Zapeando ha arrancado su entrega de este viernes con una despedida. Cristina Pedroche se sentaba en la mesa del programa por última vez hasta nuevo aviso, pues está previsto que dé a luz a su segundo hijo, fruto de su relación con Dabiz Muñoz, en muy pocos días.

Dani Mateo fue el encargado de introducir el tema, proponiendo con humor que si el bebé no había llegado el lunes, que se reincorporase al equipo como si tal cosa. Tras esto, el presentador desveló que el equipo le había preparado un vídeo con cómo había vivido ese embarazo ante las cámaras. “Ay, voy a llorar”, decía Pedroche.

“Es muy bonito”, celebraba la madrileña tras ver las imágenes que le prepararon. “Te expandes como el universo”, bromeaba en ese sentido su compañero. Pero las sorpresas no habían cesado, y Quique Peinado entró con un ramo de flores de parte de todo el programa. “¡Qué bien te lo vas a pasar!”, se escuchó que le decía su compañero al entregarle el obsequio.

Muy agradecida, Pedroche ha confesado: “No me lo esperaba para nada, me habéis pillado con muchas hormonas...”. Tras esto, Dani Mateo hizo un pequeño speach en el que decía que él “se arranca el corazón” porque “los sentimientos no te van bien para hacer comedia”. Pero que recordaba el primer casting de Cristina en 2010, para Sé lo que hicisteis…, y “ahora tienes tu segundo hijo. Joder lo mayor que soy”.

A estas palabras, Cristina le quitó hierro: “Cada día que pasa es un día más que estamos vivos y está muy bien. Estoy muy feliz de estar embarazada y no quiero que salga, me da mucha pena, porque digo aquí está protegido bien tranquilo”.

Cristina Pedroche en 'Zapeando'.

Mateo se tomó esto como una broma, pensando que el bebé “cuando salga empezará a dar guerra”. Pero Cristina le corrigió: “Le empezarán a dar guerra a él, su hermana es intensa”. Así, Cristina habló tímidamente de Laia, su primogénita, nacida en 2023.

“Guardadme la silla, este verano”, pedía Cristina. Y Dani Mateo bromeaba con que la silla actual está un poco vencida, y que, en todo caso, la cambiarían. “¡Gracias, sigamos, venga!”, continuó el presentador.

Hay que destacar que en su anterior embarazo Cristina Pedroche se despidió del público casi tres semanas antes de que naciese Laia, que vino al mundo el 14 de julio de 2023. Y su reincorporación a Zapeando se produjo el 10 de octubre de ese mismo año.