Susanna Griso, sobre Alejandro Sanz e Ivet: "Deduzco que está despechada porque quería que la relación fuese a más"

Más Espejo Público ha analizado uno de los casos con más repercusión en la actualidad: la supuesta relación entre Alejandro Sanz y una de sus fans, Ivet Playà.

Según Gema López, el entorno de Alejandro Sanz ha sido el primer interesado en concretar cuándo mantuvo ese vínculo con su seguidora. Señala que fue en un periodo en el que el artista se encontraba soltero, a pesar de que ha mantenido relaciones muy largas. Entre su romance con Rachel Valdés y Candela Márquez.

El hecho de que coincidan las fechas con el paréntesis de Alejandro en su vida sentimental es "algo que me parece significativo y llamativo", afirmaba la colaboradora de Antena 3. Además, ha recalcado la importancia de cuadrar la presencia de Ivet en su vida, ya que la joven tendría en ese momento 24 años y el rumbo de la historia toma otro camino.

El paparazzi Raúl García ha explicado que la primera vez que hablaron Alejandro Sanz e Ivet Playà fue cuando ella tenía entre 16 y 17 años, aunque no se vieron hasta el mes de junio de 2023 en un concierto del artista en Córdoba. "Tuvieron encuentros esporádicos, sexuales o no sexuales a raíz de esa quedada", contaba.

Pilar Vidal ha salido en defensa de Alejandro Sanz, alegando que "ella no denuncia nada". "A partir de ahora, a cualquiera que no me haga caso voy a empezar yo también a hacer vídeos", comentaba la periodista con ironía. Gema López ha saltado recordándole a Pilar que el propio Alejandro ha confirmado mantener una relación con Ivet al en su comunicado.

"Yo tenía un recuerdo muy bonito de nosotros dos, personas adultas compartiendo su cariño, siendo libres", escribió el cantante a través de su cuenta de Instagram ante las acusaciones de su fan. Un mensaje que la tertuliana interpreta como "una relación o un rollo, y consentimiento por las dos partes".

Lo que dice Alejandro Sanz pic.twitter.com/sLBEi4wDjF — Liz 💙🦋🐯 🇩🇴 (@lizzye82) June 17, 2025

Pese a que Ivet Playà no denuncia ninguna conducta ilegal, narra una historia en la que se ha sentido "sucia y humillada". Gema López ha comentado que la joven está negociando sentarse en un plató de televisión para contar su situación, pero se ha preguntado si durante su intervención mostrará pruebas que respalden su testimonio.

Susanna Griso se ha unido al debate para compartir su opinión al respecto: "Ella en el fondo se siente despechada, deduzco, porque se siente usada porque quería que esa relación fuese a más".

En Más Espejo, el colaborador Miquel Vals ha desvelado que los mensajes que pueden salir a la luz cambiarán la imagen de Alejandro Sanz. La presentadora mantuvo su postura, asegurando que "todo lo que sea deseo sexual, no le va a sorprender a nadie".