Lara Álvarez, sin filtro al hablar de sus relaciones en el último mes en ‘La Revuelta’: “Cero, te lo juro”

Lara Álvarez ha sido la gran invitada de La Revuelta de este jueves. Y ha visitado el programa de David Broncano para promocionar La conexión, un concurso que se estrena el próximo miércoles y que, como ella ha recordado, ha estado un año guardado esperando el momento de ser emitido.

“Nos va a ir muy bien y vamos a tener una segunda edición. Espero”, decía la presentadora durante la entrevista. Broncano, consciente de que Lara tenía otros compromisos, quiso aprovechar la ocasión para hacer las “clásicas preguntas” del programa.

“Venga, adelante. Qué mal momento, amigo, en serio”, le animaba Lara Álvarez, para que lanzase las cuestiones. “Dinero en el banco, patrimonio total, si tienes una hipoteca entra”, disparaba el de Jaén. “Estoy bien, han sido 20 años currando. He sido una hormiguita, no tengo gustos caros. Estoy en un buen momento”, aseguraba.

“Tengo menos, porque por fin, después de 20 años he conseguido librarme de mi hipoteca. Se respira diferente. Y llega todo justo y junto, no es fácil”, terminaba de responder Lara a la cuestión económica.

Tras esto, Broncano le preguntó por sus relaciones íntimas en los últimos 30 días. E iba a comenzar a contarle cuánto valía cada respuesta cuando Lara le frenó: “Cero. Te lo juro”. “Cero, tío”, insistía, matizando que “se han juntado factores”.

Lara Álvarez con David Broncano.

Broncano le preguntó por esos factores, y Lara confirmó: “Acabo de pasar por una ruptura sentimental, y entra en juego la apetencia”. Con esto, Lara se estaba refiriendo al fin de su noviazgo con Perico Durán, del que ha sido pareja seis meses, algo que la prensa recogió a mediados de mayo.

En su entrevista, Lara repasó su carrera en televisión, destacando cómo ha pasado por todas las grandes cadenas hasta recaer ahora en La 1. También ha reconocido que el “punto álgido” de su carrera fue Supervivientes, en la edición de Isabel Pantoja.

“El día que saltó Isabel Pantoja del helicóptero, yo no he visto una audiencia parecida en mi vida”, sentenciaba. Eso sí, por un momento le falló la memoria, y dudó de si la tonadillera había saltado del helicóptero o no. “No me acuerdo exactamente del año. Estoy un desastre con las fechas”, reconocería también, sin detallar que ocurrió en 2019.

“Pantoja dio la sorpresa, eh. Porque todo el mundo se esperaba que pasase por allí, e hizo un juego y fue muy generosa”, aseguraba, defendiendo a la cantante.

Y, sobre su momento más complicado, aseguró que fue “hace poco”. “Yo tuve que tomar una decisión muy complicada saliendo de Mediaset. Llevaba 8 años en Supervivientes en Mediaset, y sin tener trabajo y jugártela a crecer en otra (cadena)...”, deslizaba.

Su salida la comunicó a los directivos, con la base de que “si no se puede hacer otras cosas que sean Supervivientes después de 8 años, pues yo creo que es el momento de apostarlo”. “En ese momento se pensó que no era el momento de cambio, para mí sí lo fue y tomé la decisión. Me tiré del helicóptero”, bromeó, haciendo un símil con Supervivientes.