La jubilada de 77 años de Guipúzcoa que asombra a su cita en 'First Dates': "Está muerto en vida y eso es lo peor"

First Dates vuelve un día más a Cuatro. El dating show más famoso de España siempre sorprende con las mejores citas a ciegas y los solteros más atrevidos que buscan el amor.

En esta ocasión, Carlos Sobera iba a conocer a una de esas solteras que dejan huella por su paso en el programa. Mariaje, una dependienta jubilada de 77 años, procedente de Donosti (Guipúzcoa) acudía al programa con la esperanza de encontrar a su media naranja.

"Con todos los años que tengo no me gusta echarme piedras sobre mi tejado. Si tengo que bajarme la manga me la bajo y enseño lo que puedo enseñar. Antes llevaba mis bikinis pequeñitos y ahora llevo mi traje de baño y mi pareo", se presentaba en First Dates.

"Me gusta ir a los conciertos, el teatro, al cine, a pasear, naturaleza", señalaba la de Donosti. "Sigo creyendo en el amor, ves qué cosas puedes ofrecer como caricias o masajes", añadía.

El afortunado que iba a conocerla sería Luis, de 86 años, procedente de Salamanca. "Soy muy sentimental. Cuando veo a un perro besar a su dueño me pongo a llorar. Soy muy romántico", se presentaba.

Luis, 86 años, en 'First Dates'

"Físicamente, no es la mujer que yo busco. Me gustan más atractivas", sentenciaba Luis a su cita, nada más verla. Durante la velada, fue palpable que a Luis le gustaba hacer planes más tranquilos y a Mariaje más movidos.

"Es un poco más caserito, más tranquilo. Yo, la verdad, soy más activa que él. Creo que Luis está muerto en vida y eso es lo peor. Su vida es un poco vacía", opinaba, sin tapujos, Mariaje de Donosti.

Momento de la cita, en 'First Dates'

"Es una mujer cariñosa y tiene un carácter muy bueno. Puede hacer feliz a un hombre sin problema", comentaba Luis sobre su cita de esta noche en el restaurante de First Dates.

"Tienes unos ojos muy bonitos", se atrevía a decirle Mariaje, durante la cita, al soltero de Salamanca. "Vaya, es la segunda mujer que me lo dice", respondía, muy sorprendido, él.

"Sí, tiene unos ojos muy bonitos pero tiene una tristeza honda", no dudaba en expresarse Mariaje sobre Luis. Al terminar la cita, el soltero de 86 años invitaba a su cita a la cena. "Sigo estando chapado a la antigua", afirmaba, orgulloso.

La decisión final estaba lista para sentencia. "Me ha parecido que tienes un interior muy bueno", subrayaba Luis sobre Mariaje. "Eso es positivo", se limitaba a responder ella.

Decisión final, en 'First Dates'

"Por las cualidades que te he visto eres una mujer muy interesante. No me importaría conocerte sin ningún compromiso y a ver lo que pasa", se mostraba interesado Luis en tener una segunda cita con la soltera de Guipúzcoa.

Por su parte, Mariaje tendría una opinión diferente al de Salamanca: "Lo siento en el alma. Tú no quieres bailar y sin embargo yo soy un cable eléctrico", rechazaba Mariaje, de forma sutil, tener una segunda cita con Luis. "Dame un abrazo fuerte", finalizaba Luis su encuentro en First Dates.