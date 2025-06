Belén Rodríguez, rotunda contra Terelu y Carmen Borrego: “María Teresa Campos no lo hubiera consentido”

Ayer, 18 de junio, María Teresa Campos habría cumplido 84 años, y Tardear lo celebró con un homenaje. Para ello, contó con la presencia de Carmen Borrego (que se incorporó de colaboradora) y José María Almoguera, quien ahora también es reportero del magacín.

Carmen Borrego eligió a los participantes de ese homenaje, y dejó fuera a Belén Rodríguez, quien llamó en directo para quejarse. Y este jueves, la colaboradora ha dado su versión de lo sucedido en el mismo plató.

En su ajuste de cuentas, Belén Rodríguez ha sido muy dura, convencida de que María Teresa Campos habría querido que ella participase en su homenaje. “Probablemente, lo que seguro que Teresa Campos no hubiera consentido nunca es que sus dos hijas fueran a grabar dentro de mi casa, una de ellas con prismáticos”, sentenciaba.

Con esto, Belén Rodríguez recordaba cómo Sálvame vigilaba su casa desde un piso situado enfrente, narrando todo lo que ocurría en riguroso directo, en otoño de 2022. Algo a lo que ya hizo referencia en ¡De Viernes!, señalando que Terelu debería estar agradecida por no estar denunciada.

“Esto es lo que no hubiera querido Teresa nunca. Y no quiero calentarme, porque se empeñan en meter a Teresa las dos”, seguía narrando Belén Rodríguez al respecto. “Veo que Carmen sigue la estela de Terelu. Pero a lo mejor sé yo más lo que quería Teresa que la propia Carmen”, deslizaba también.

Belén Rodríguez en 'Tardear'.

Belén, que trabajó con la matriarca de las Campos muchos años, pidió entonces “que la dejen en paz. Es que se lo dije a Terelu, que dejemos descansar a María Teresa Campos, que no se puede defender, ni puede decir lo que está bien ni lo que está mal, ni si ella quisiera que estuviera yo”.

“Yo te digo que Teresa Campos sí hubiera querido que estuviera yo en su homenaje, y de eso no tengo ninguna duda”, sentenciaba con rotundidad. Del mismo modo, se preguntó “a qué juega conmigo” Carmen Borrego, que le llama todas las mañanas, pero luego no cuenta con ella para un homenaje así.

“¿Para qué dices que estás preocupada por mí? Si tú tienes tan claro que tu madre no quería que estuviera, que tu hermana no me soporta, que tampoco entiendo que su hermana me coma besos cuando me vea. Es que no entiendo nada”, se quejaba Rodríguez.

“Quiero decir una cosa, porque yo había quedado esta mañana en hablar con Carmen, pero viendo esto, que no lo había visto, yo no quiero saber nada más de Carmen”, sentenció. Y así, aseguró que lleva tiempo “haciendo limpieza de mi vida y teniendo relaciones sanas”.

“La manera que tenía de vivir hasta entonces, y me lo han dicho mis médicos, a mí me ha llevado a tener un cáncer. Y ahora tengo que vivir de otra manera y yo no quiero estas movidas en mi vida”, finalizó.