Belén Esteban da pistas de su futuro profesional a Carlota Corredera: “Pronto nos volveremos a juntar todos”

El programa Tentáculos trató este jueves la posible relación sentimental de Aitana y Plex. Y compartieron imágenes del día anterior, cuando en un directo del creador de contenido entró por teléfono Belén Esteban y propuso a Plex ir a ver La Velada de Ibai Llanos ellos dos, su marido Miguel y Aitana.

Para saber más al respecto, Carlota Corredera decidió llamar por teléfono a la propia Aitana. Y, para sorpresa de todos, descolgaron la llamada. “Hola, ¿cómo estás? Aitana, estás en directo”, introducía la presentadora de TEN. “Que soy Belén Esteban, no soy Aitana, cabro**”, le respondía su interlocutora.

“¿Tú crees que Plex y Aitana están juntos?”, le preguntó Carlota a Belén. “Totalmente”, respondía la apodada ahora como La Patrona. “¿Y tú crees que Aitana se habrá enfadado porque Plex haya confirmado algo ayer en su directo?”, deslizaba Corredera. “Negativo”, obtenía por respuesta.

“Escucha, tú sabes que yo me parto todas las tardes la cara por ella, y a mí no me apoya ni Dios aquí”, apostillaba Carlota Corredera. “Yo, si estuviera ahí contigo, sí (te apoyaba)”, decía Belén. “¿Y por qué no te vienes?”, preguntaba la presentadora.

Ahí no obtuvo respuesta de la ganadora de GH VIP. “Que no que es broma, mi amor, que sé que estás de vacaciones”, corría Carlota a añadir, intentando no comprometer a Belén en su respuesta. Pero, en cierto modo, parecía lanzar un órdago a la Esteban, ahora que ha acabado La familia de la tele.

Carlota Corredera en 'Tentáculos'.

Más adelante, Carlota Corredera preguntó a Belén si el día anterior había tenido lugar una fiesta por el final de La familia de la tele. “Porque tienes la vocecita, guapa”, le decía con humor. “Sí, la verdad es que sí hubo. Sí, afirmativo. Y mañana tengo fiesta con vosotros, que hemos hecho una quedada”, desvelaba la antaño conocida como princesa del pueblo.

“Muy bien, así me gusta. Pues oye, que nos vemos mañana, que te quiero mucho”, le decía Corredera para despedirle. “Oye, que yo te quiero mucho, a Kiko, a bueno, a todo el equipo”, aseguraba Belén.

“Nos ha dado un momento en la vida de separarnos, pero pronto nos volveremos a juntar todos”, decía Belén, sorprendiendo a todos y dando así pistas sobre su futuro profesional. “Ah, mira, pues es que esto es una exclusiva que nos estás dando. Exclusiva”, celebraba Corredera. “Esto es un hasta luego”, le puntualizaba Belén, antes de colgar.