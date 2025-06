La terapeuta de Barcelona que asombra a su cita en 'First Dates': "Es muy irrespetuoso, no tienes ni puñetera idea"

First Dates vuelve un día más a la pequeña pantalla. El atinge show de éxito de Cuatro siempre sorprende con las mejores citas a ciegas y los solteros más curiosos de nuestro país.

En esta ocasión, Carlos Sobera iba a conocer a una de esas solteras que dejan huella tras su paso por el programa. "Me considero bruja gris porque yo sigo a Lilit. Los cristianos la consideran un demonio pero para los espirituales no", se presentaba Paula, de 24 años, procedente de Barcelona.

"Soy terapeuta equina. Sin conocer a la persona e interactuando con el caballo, me puede decir qué le pasa. La salud mental para mí del 1 al 10 es un 25. No quiero nadie más en mi vida que no quiera cuidar su salud mental", afirmaba la soltera en el programa.

La afortunada que iba a conocerla sería Andrea: "Me gusta vivir las cosas con pasión por eso me considero intensa", señalaba la soltera de 25 años y procedente de Barcelona. Su cita le había dejado una pista: una herradura muy especial para ella.

"No me gusta llevar a los caballos. A mí, me gustan los animales libres", se mostraba, rotunda, nada más recibir la sorpresa de la herradura. Durante la cita, hablaron sobre este asunto.

"He oído que no has montado a caballo", le comentaba Paula a Andrea. "Creo que no hace falta montarse en el caballo para que sea libre", respondía, sin tapujos, la soltera catalana de 25 años.

"Yo hago lo contrario, es doma natural. Si el caballo no quiere no se monta", se defendía su cita. Acto seguido, criticaba con dureza su actitud: "Me parece muy irrespetuoso porque no tienes ni puñetera idea de lo que realmente hago

"Me haces ese comentario de m..., nada más conocerme y sentarme en la mesa... Tú me estás diciendo que un caballo no se debe montar. No sabes si los monto o no los monto", no dudaba en quejarse.

"Es curioso que enseñes algo sin tener los conocimientos previos que yo creo que tendrías que tener, como son una carrera o unos estudios. Si diese terapia me gustaría tener más conocimiento sobre ese tema antes de ir expandiéndolo", opinaba, por su parte, Andrea.

"Me ha contado que tiene muchas cosas, no sé si llamarlo problemas, pero tiene una buena mochila. Yo no tengo problema en ayudar a la gente pero yo ya tengo mis problemas, no quiero cargar con los de otros. Es un poco handicap para una relación con ella", confesaba también la de Barcelona.

"Es muy cerrada y no ha querido hablar de nada. Los rascas están para eso", decía Paula sobre la actitud de su cita relativa a los aspectos más íntimos de una pareja.

"Es muy diferente a mí. Muy, muy, muy diferente", se daba cuenta Andrea sobre las preferencias de su cita en First Dates. La decisión final estaba lista para sentencia.

"Yo no tendría una segunda cita contigo porque creo que no congeniamos. Creo que tú tienes una manera de ser muy distinta a la mía. Por eso, como relación no nos iría bien", se dirigía Andrea a Paula.

Por su parte, Andrea tampoco tendría una segunda cita: "He arrastrado todo el rato la conversación. Sé que es porque eres tímida pero no pasa nada. Cada vez que me callaba escuchaba grillos"