Pablo Motos, rotundo sobre Pedro Sánchez: "No le tiene miedo a la ultraderecha, sino a los españoles"

La comparecencia de Pedro Sánchez ante los medios el pasado lunes 16 de junio sigue trayendo cola. En plena vorágine del caso Cerdán, el presidente se ha enrocado en su actitud, señalando que no piensa dimitir ni convocar elecciones. Por ello, el tema ha sido comentado en la noche de este pasado 17 de junio en El Hormiguero, donde Pablo Motos ha sido muy crítico con el líder socialista.

Tras la visita de Miren Ibarguren, en la que habló sobre su creencia por el método Grabovoi, ha sido el momento de la tertulia política con Rubén Amón, María Dabán, Rosa Belmonte y Juan del Val. Por supuesto, Motos ha comenzado el debate con la comparecencia de Sánchez.

“Sánchez compareció ayer. Dijo que no hay corrupción generalizada en su partido y que no va a adelantar elecciones porque sería una irresponsabilidad dejar el Gobierno en manos del PP y Vox. ¿Da por hecho de que, si va a elecciones, pierde?”, comenzaba el debate Motos.

“Sí”, afirmaba tajantemente Dabán. “Lo que ha hecho es cambiar un poco la estrategia del jueves [12 de junio], cuando sale cabizbajo, compungido y triste, pidiendo perdón a los españoles. Ya modificó su discurso en su escrito a la militancia, diciendo que son sólo dos o tres que hay en el partido y que lo está utilizando la ultraderecha para eliminar a un gobierno legítimo, que es el suyo”, analizaba.

“Lo importante para él no es nada, es sólo una pose. Por lo tanto, lo que hace es decir que le repugna esto [lo de las conversaciones sobre mujeres de compañía entre Ábalos y Koldo], porque considera que es más beneficioso para él. No hablar de lo que se han llevado dos personas que, de repente, son absolutamente ajenas a él, cosa que considero inverosímil, no le conviene”, razona Del Val.

María Dabán y Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

“Se quitó el disfraz de la funeraria [del jueves 12 de junio] y nos enseñó cómo es: altanero, arrogante, chulo y déspota. Desde esa perspectiva, nos ha tratado de convencer de que este es un problemilla del PSOE que está localizado en dos o tres personas. Por ese motivo, ha comparecido en la sede del partido, cosa que no había hecho en estos últimos siete años”, expresaba Amón.

La opinión de Pablo Motos dejaba en evidencia las palabras de Sánchez sobre no saber nada relacionado sobre las actitudes machistas de Ábalos y Koldo. “Me está diciendo que, durante un año, en el mismo coche y las mismas personas, en las conversaciones de las comidas y las cenas, no hay nada sospechoso en eso”, señalaba el presentador.

Pablo Motos en 'El Hormiguero'.

“Ni en esa familiaridad ni en 11 años de convivencia política”, agregaba Amón. “La UCO ha investigado dos discos duros de Koldo. Hay un total de 170 dispositivos de Koldo, de Aldama, de Javier Hidalgo y de otros empresarios”, anunciaba Motos.

El debate viró hacia la no convocatoria de elecciones. Amón, una vez más, afeaba la actitud del primer ministro. “No sé qué líder político honesto tiene miedo a la democracia. Esta significa el escrutinio del Parlamento, que es el que nos representa, y significa ir a las urnas cuando no tienes posibilidad de seguir gobernando. Sánchez tiene miedo a los españoles y a su veredicto”, manifestaba.

Palabras que ha apoyado Motos. “Pedro Sánchez no le tiene miedo a la ultraderecha, sino a los españoles. Por eso, no convoca elecciones”, sentenciaba el presentador.