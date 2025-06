Carmen Borrego ficha por 'Tardear' con una sección propia: defenderá a los colaboradores del programa

Carmen Borrego ha anunciado en pleno directo que a partir de ahora volverá todas las tardes a Telecinco de la mano de Frank Blanco y Verónica Dulanto. La hija de María Teresa Campos se encontraba este miércoles en el plató de Tardear para homenajear a su madre, que hoy habría cumplido años.

A punto de dar paso a El Diario de Jorge, la presentadora de Telecinco le ha dado pie a la pequeña de las Campos para que anunciara "el bombazo" que se traía entre manos. Al contar con la aprobación del programa, Carmen Borrego se ha puesto de pie y ha desvelado que no solo había ido esta tarde para recordar a la periodista.

"No creáis que yo he venido esta tarde. Yo he venido a quedarme", anunciaba rotundamente Borrego. Una noticia que sorprendió a su hijo, José María Almoguera, habitual tertuliano del formato, con el que compartirá el espacio en Mediaset. "No te lo esperabas", bromeó con él Verónica Dulanto.

El exconcursante de Gran Hermano VIP también ha formado parte del emotivo repaso de su abuela en la televisión: "Mi abuela me inculcó el respeto y el cariño por todo el mundo. Siempre decía que nadie es más que nadie". A lo que su madre añadía que "muchas generaciones han aprendido de ella y ella sería muy feliz de que la recordáramos y la homenajeáramos".

Carmen Borrego no llega como una colaboradora más. Contará con su propia sección: La defensora de los borregos. En este espacio apoyará al colaborador que peor lo haya pasado en el programa o con el que peor se hayan portado. Recoge así el testigo de María Teresa Campos, que fue conocida por su gran apartado en el programa de Sálvame como defensora de la audiencia.

Corte de la sección de Carmen Borrego en 'Tardear'

Uno de los detalles que no ha pasado desapercibido para la hermana de Terelu ha sido el nombre que han elegido para el formato: "Lo de La defensora de los borregos no me gusta mucho", ha confesado. "Prefiero Defensora Borrego", añadía, asegurando que estaba ahí para dar la cara por sus compañeros que también "merecen que alguien los apoye".