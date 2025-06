Anita, la cuarta en discordia de la final de 'Supervivientes 2025': en qué punto está con Montoya y un extraño "efecto rebote"

En casi cualquier competición televisiva, suele haber un ganador y un ganador moral. Y en Supervivientes 2025, sin restarle ni un ápice de mérito a Borja González, muchos daban como vencedora a Anita Williams.

La cuarta finalista del programa de Telecinco es, quizás, la concursante que mejor ha sabido jugar sus cartas: ha sacado partido a su faceta como personaje de reality y lo ha dado todo en las pruebas. Este miércoles, BLUPER ha podido charlar en las instalaciones de Mediaset con los cuatro primeros clasificados, tras el punto y final a la edición.

Como era de esperar, el dúo Montoya-Anita no ha dejado indiferente a nadie y en este encuentro con la prensa ha quedado patente. "La relación está bien, como la hemos dejado. Las conversaciones que hemos tenido en Honduras han dado para mucho", ha asegurado el de Utrera, confirmando que en este momento no son pareja porque "necesitan un tiempo".

Williams ha reconocido que en La isla de las tentaciones, espacio que les hizo saltar a la fama a principios de año, no pudo mostrar todas sus "facetas", aunque nunca dejase de ser fiel a sí misma. "Entonces, creo que en Supervivientes la gente me ha podido conocer al cien por cien, tanto para lo bueno como para lo malo. Me he desnudado sentimentalmente. Cuando das el cien por cien, la gente te conoce por coj...".

La verdad es que la catalana ha tenido de todo en Honduras. La tentación de su soltero, Manuel González; un intento de abandono; un test de embarazo, y un corte de pelo drástico a cambio de una recompensa. Y lo que ha sido más visible para los espectadores de Mediaset: un cambio físico poco habitual en un robinsón que pasa hambre durante más de tres meses.

Los cuatro finalistas de 'Supervivientes 2025'. GTRES

Mientras que el resto de participantes han tendido a adelgazar, Anita ha experimentado un llamativo "efecto rebote" del que ha hablado sin tapujos en esta entrevista. "De momento, tengo mi teoría. Ahora vendrán pruebas médicas para ver si tengo una bacteria, como dijo el médico. Y ya luego tratarme".

"Desde enero hasta marzo, cuando se emitieron las Tentaciones, yo lo pasé mal. Fatal. No comía nada. Solo bebía batidos de proteína y adelgacé una barbaridad. Esto está muy mal, la tristeza no puede pagarse dejando de comer. Hay gente que se hincha y otra gente que no, que deja de comer. Es un problema que pensaba que había pasado, pero me sale cuando peor estoy", ha expresado.

La presencia de Montoya en los Cayos Cochinos la desestabilizó por completo: "En Honduras, pude hablar todas las horas que quise con este señor [Montoya] y empecé a quererme otra vez. Empecé a estar feliz y empecé a comer. La gente tiene el efecto rebote fuera y yo lo tuve dentro".

Cabe recordar que La isla de las tentaciones no fue el primer reality en el que Anita y Montoya participaron, ya que formaron parte de casting de El Conquistador de TVE. "Los tres programas son muy duros. Supervivientes son casi cuatro meses, pero las pruebas de El Conquis son muy duras. Pero yo repetiría Supervivientes. Si me dicen que me quede un mes más, si no tuviera un hijo, lo haría. Sin comer coco, eso sí, que lo he aborrecido", bromea la de Barcelona.

El día que Borja quiso irse

Tras 102 días, este martes, Jorge Javier Vázquez levantó triunfante el brazo de Borja González como ganador de Supervivientes 2025. El valenciano empleará el cheque de 200.00 euros en comprarse un coche, ya que el anterior lo perdió en las inundaciones de la DANA. También en comprar una casa, como había prometido a su pareja, Ana.

González se impuso a Álvaro Muñoz Escassi, ganando una votación final en la que quedó clara su conexión con el público. Ya desde su salto desde el helicóptero, el también exconcursante de Tentaciones dedicó el momento a las víctimas de la terrible catástrofe que vivió Valencia el pasado octubre.

Borja González en la final de 'Supervivientes'.

"Pensaba que eso no había influido en el voto, pero, después de esta noche, al leer mensajes, puede ser uno de los motivos. Uno de los muchos", ha admitido Borja, que no ha ocultado que las fuerzas le han fallado en muchas ocasiones: "Lo más duro fue la incomunicación al principio del todo. No me venía la idea de abandonar, pero sí la de 'no sé si voy a aguantar".

"Los diluvios, la semana que pasamos los cuatro juntos y no teníamos nada de comida ni energía... Esas discusiones por falta de comida... Menos la última semana, todo ha sido muy duro. Más de lo que parece en la tele", subraya el flamante campeón.

Borja González: "No me venía la idea de abandonar, pero sí la de 'no sé si voy a aguantar".

Por otro lado, la plata de esta temporada, Escassi, ha respondido a las críticas de la audiencia por ofrecer menos show del que se esperaba. "Yo soy demasiado tranquilo, no me habéis visto nunca hacer el show".

"Soy reservadete, tímido. Bueno, tímido no. Pero no hay ninguna imagen de mí en un reality enfadándome", ha recalcado el jinete. Por cierto, Álvaro no cierta la puerta a una posible participación en el próximo Supervivientes: All Stars, que dará comienzo en septiembre.