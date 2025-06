La vidente de 82 años de Barcelona que asombra a su cita en 'First Dates': "No te quiero contestar, no cuentes conmigo"

Las citas a ciegas de First Dates nunca dejan de sorprender. Los espectadores no dudan en elegir a Cuatro cada noche para vivir los momentos más divertidos de los valientes solteros que acuden a buscar el amor en el programa.

En la emisión de este martes, Carlos Sobera iba a recibir a una de esas solteras que dejan huella por su paso. "Dicen mis amigas que soy muy divertida. Soy una persona que no piensa y dice las cosas como le salen. No miento nunca, no me gusta la falsedad", se presentaba Marta, de 82 años, procedente de Mataró (Barcelona).

"Soy una vividora del mundo y a lo que me he dedicado no me gusta mucho hablarlo ni decirlo. Soy vidente y exorcista. A mí me han poseído muchas veces y he tenido poltergeists", afirmaba la soltera.

"A mí, me encanta. Pasé el 'túnel' y vi algo precioso. Es otra dimensión, unas energías me dijeron que no era mi momento. Que una persona no crea me hace daño", hablaba sobre sus creencias personales.

El afortunado que iba a conocerla sería Enrique, de 80 años, procedente de Badalona (Barcelona): "Me siento al 100%: camino y corro hasta 40 kilómetros. Mi hijo se cree que como me tienen que operar de cataratas soy ciego, está siempre pendiente".

Enrique, 80 años, en 'First Dates'

"No me gustan los hombres con peluca, parecen mayores. Que se la quite", opinaba Marta, nada más conocer a su cita. "Me ha gustado", decía él, de manera breve.

Durante la cita, Marta le confesaba que "tenía unos ojos muy bonitos". "Fue la herencia de mi madre", se limitaba a responder el soltero de Badalona.

Momento de la cita entre Marta y Enrique, en 'First Dates'

"A nuestra edad, para los años que nos quedan, lo que quiero es es vivirlos con compañía. Tranquilos con una persona y aprovechar ese tiempo", se expresaba Marta durante su cita en el programa. "Me gusta", respondía, nuevamente breve, el catalán.

Durante el encuentro, Enrique quiso hablar sobre los aspectos más íntimos de la vida en pareja. Incluso, se atrevió a formular una inoportuna pregunta a Marta sobre ello. "No te quiero contestar", afirmaba, rotunda, ella.

"Si lo que tú quieres son solo relaciones, no cuentes conmigo", se lo dejaba claro la soltera de Mataró. "Ella no ha avanzado lo mismo que la tecnología, el tiempo y el planeta. Se ha puesto una coraza y no ha avanzado", criticaba Enrique el pensamiento de ella.

"Busco la compañía, si tienen que venir también intimidad ya vendrá", no dudaba en expresarse Marta. Por su parte, el catalán seguía hablando de sus experiencias en el amor: "He conocido a muchas mujeres. En restaurantes, los camareros me decían que había chicas que querían tomar café conmigo. Yo les decía que tenía prisa".

Decisión final entre Enrique y Marta, en 'First Dates'

"Es un caballero", afirmaba, tajante, Marta. La decisión final estaba lista para sentencia. "Lo he pasado de maravilla, la comida ha sido perfecta y sobre todo la compañía", le decía Enrique a ella.

"He estado muy a gusto. Tu manera de expresarte me ha gustado mucho", opinaba Marta. "Me hace ilusión tener una segunda cita", añadía. "Ha sido un honor conocerte. Todo esto, cada día irá a más", finalizaba Enrique su cariñosa cita con Marta.