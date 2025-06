Pedro Ruiz, rotundo contra el 'caso Cerdán': "Asistimos a una farsa de un grupo político manejado por una sola persona"

Un demoledor informe de la UCO ha provocado un auténtico terremoto en la política nacional. El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, dimitió de todos sus cargos y el presidente Sánchez pidió perdón y descartó elecciones anticipadas.

Sobre este asunto, varias han sido las voces críticas sobre la crisis que vive el PSOE en los últimos días. Es el caso de Pedro Ruiz. El polifacético presentador de televisión acostumbra a no morderse la lengua al opinar sobre la actualidad que rodea nuestro país.

De esta manera, se expresaba así a través de su cuenta oficial en X, antiguo Twitter: "Estamos asistiendo a una farsa de un grupo político que, por ser manejado por una sola persona, se supedita completamente a sus decisiones. Los demás son sólo un coro sin letra".

El también actor se mostraba muy crítico con la gestión de Pedro Sánchez ante dos importantes casos de corrupción que salpican al PSOE, como es el 'caso Koldo' y el 'caso Cerdán'. La situación ha provocado una profunda crisis política dentro del partido.

La Ejecutiva socialista ha nombrado a un equipo interino de cuatro personas para desempeñar las funciones de la Secretaría de Organización. Sin duda, días más que complicados en los pasillos de Ferraz.

"Hay políticos honrados y luego hay políticos a los que yo llamo 'profesionales', para los que gobernar es solamente un negocio. Un negocio con muchos socios, que a veces consiste en trincar y otras en convencer a mucha gente", decía, tajante, el presentador.

"Los corruptos de ahora, de hace 10 años, de hace 200 y de dentro de 100 años, siempre son iguales. Tienen en el norte 'las tres b' de una sociedad sucia, la que sea: 'Billetes, barriga y braguetas'. Es lo que quieren."

"Cuando un corrupto le dice en las elecciones al pueblo: 'Quiero elevar el nivel de vuestras vidas', ¿sabes lo que está pensando? Está pensando: 'Me quiero acostar con esa rubia, me cueste el dinero que me cueste pagando con el dinero del Estado y comerme dos kilos de percebes'".

"Y en este momento, le quiero pedir perdón a la rubia y a los percebes. Los demás me tienen sin cuidado. Tú no, Pepito", finalizaba Ruiz su irónico vídeo compartido en Instagram.

Estamos asistiendo a una farsa de un grupo político que, por ser manejado por una sola persona, se supedita completamente a sus decisiones. Los demás son sólo un coro sin letra. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) June 16, 2025

En los últimos días, el escritor catalán ha mantenido un discurso crítico sobre la corrupción en nuestro país. Así, también ha compartido algunos mensajes más breves y directos en redes sociales.

"Cuanto antes asumas que el sistema es inasequible para la limpieza, antes dejarás de desesperarte por su suciedad. Regatéalo... porque cambiarlo es imposible", hablaba sin reparo en un un tuit dedicado especialmente a la situación política actual.

Recientemente, Ruiz ha sido noticia por un vídeo viral con Pedro Sánchez como protagonista directo. El cómico de Barcelona realizó una parodia basada en la rueda de prensa del presidente del Gobierno, tras el informe de la UCO sobre el 'caso Santos Cerdán'.

Con su humor característico, Ruiz imita a Sánchez diciendo con exageración: “Voy a continuar hasta 2027 por espíritu de servicio". Esta frase hace referencia a la intención de agotar la legislatura, y que el catalán la usa para ironizar sobre quién se beneficia realmente con su permanencia."