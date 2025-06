María Patiño reconoce que tuvo problemas con Inés Hernand en ‘La familia de la tele’: “Pasé momentos muy jorobados”

La familia de la tele baja la persiana este miércoles. Los paupérrimos datos de audiencia no se han podido aguantar más, y hoy, 17 de junio, el programa ha confirmado que mañana se despedirán para siempre de los espectadores. “Lo hemos intentado, y no se ha podido”, resumía Aitor Albizua.

Así, todos los presentadores del formato compartieron algunas impresiones ahora que todo se acaba. Y María Patiño quiso compartir con sus compañeros, y con la audiencia, que ha pasado momentos muy complicados en el barrio de Bellavista.

“Mis muertos los manejo yo. He pasado momentos muy jorobados en el programa”, reconocía la presentadora. Y, en concreto, admitió haber “visto enemigos donde no los hay”. En concreto, detalló: “He creído que tenía un problema con Inés Hernand y he llegado a estar a punto de perder el control en un plató”.

Esto parecía pillar de nuevas a Inés Hernand. Pero María siguió narrando sus experiencias. “Ahí es donde te das cuenta de que no puedes pensar en lo que tú sientes o crees que es justo o no es justo. Porque este no era el programa de María Patiño, era de La familia de la tele”.

Sus palabras, quizá, venían referidas a cómo ella había estado casi un año al frente de Ni que fuéramos Shhh en solitario, sin compartir la presentación, y de golpe y porrazo tuvo que compartir los mandos de un programa, formado por su equipo habitual, con Inés Hernand y Aitor Albizua.

María Patiño se sincera y abre su corazón 😭#LaFamilia17J ⭕️ https://t.co/pjVv9FIurr pic.twitter.com/xfTip4Qma0 — La Familia de la Tele (@familiadelatele) June 17, 2025

“Si estas cosas yo no las manejo, las manejan otros y las manejan mal. Lo compartí delante de todo el mundo”, seguía narrando María. En concreto, admite que se sintió incómoda con Inés “el día que no hablamos durante todo un día, que no hablé con nadie”.

“¿Qué te hizo perder los nervios?”, le preguntaban sus compañeros. “Quería estar sola. Y llegó un momento en el que me encerré en mí misma”, respondía María. En concreto, mencionó cómo un día, en una pausa, estuvo 17 minutos sin dirigirse la palabra con sus compañeros. Algo que algunos interpretaron como bullying hacia Patiño de Inés y Aitor.

“Estaba metida en mi mundo y mi planeta. Y una deriva sus demonios a otras personas, y me parece tan injusto que quiero pedir perdón”, finalizaba María Patiño, cerrando así ese episodio. Y es que para ella era fundamental contar las cosas por sí mismas, y no que lo cuenten otros y no lo hagan como ella desearía.

En ese sentido, Inés y Aitor también reconocieron que poco a poco fueron “acercando personalidades”. E incluso Inés habló de “estas seis semanas” que ha durado el programa en antena, y que “han parecido seis años”.