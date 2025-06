El jubilado de 84 años de Ciudad Real que asombra en 'First Dates': "Eso no se hace nunca en una cita"

El jubilado de 82 años de Ciudad Real que asombra en 'First Dates': "Eso no se hace nunca en una cita"

First Dates vuelve un día más para disfrute de los espectadores de Cuatro. El popular dating show siempre sorprende con las mejores citas a ciegas y los solteros más atrevidos de nuestro país.

En esta ocasión, Carlos Sobera iba a conocer a un soltero muy peculiar. "Soy un hombre que le gusta todo lo bueno. Me encanta tocar con mi laúd y el teatro", se presentaba Ernesto, de 84 años, procedente de Ciudad Real.

"Me gustaría encontrar a una mujer que cantara. Pero, que cante, me guste su físico y también miro un poco el coco. Si algo falla, nos adaptamos", explicaba, rotundo, Ernesto.

La afortunada que iba a conocerle sería Tomasa, de 72 años, y procedente de Murcia. "Vaya novios me traéis", comentaba, en primer lugar, nada más entrar al restaurante de First Dates.

"Cuando lo he visto, he dicho: 'Este señor no es para mí'", confesaba Tomasa. "Me ha impactado positivamente", opinaba, por su parte, el soltero de Ciudad Real tras recitarle una canción con su laúd.

Tomasa, 72 años, en 'First Dates'

"Al verlo, me he acordado de mi padre", apuntaba también la de Murcia. En un momento de la cita, Ernesto interrumpía el encuentro por una llamada telefónica. "Si supieras dónde estoy", respondía desde su teléfono móvil.

Un gesto que no gustó en absoluto a Tomasa: "Coger el teléfono en una cita es algo que nunca se hace. No sé con quién va a hablar él, si con una pájara que tenga por ahí. Yo, no lo sé".

Momento de la cita entre Ernesto y Tomasa, en 'First Dates'

"Yo he venido con mi teléfono apagado. Pero él no, él ha estado hablando", le recriminaba Tomasa a su cita. "Eres una chiquilla a mi lado", se sorprendía Ernesto al conocer la edad de la de Murcia. "Yo le voy a pedir su teléfono, si me lo quiere dar", se sinceraba él.

"Yo siento mucho por ella y naturalmente ahora estamos empezando. Puede haber mucho más", no dudaba en expresarse Ernesto sobre su amor por ella. "Se puede enamorar de mí, pero si no a mí no me gusta, tenemos las mismas", decía Tomasa.

Decisión final, en 'First Dates'

"Para mí, Murcia está al otro lado de la esquina. Yo cojo mi coche y voy a donde sea, a Murcia, Alicante, Huelva o a donde se atraviese", afirmaba, con seguridad, el soltero de Ciudad Real.

"Me ha dicho que tiene coche y que conduce, que va a venir a Murcia a buscarme y que si tengo cochera. Madre mía, qué fuerte. Todo eso me lo ha dicho en un momento. Esto qué es..", se quejaba Tomasa ante la actitud de su cita.

La decisión final estaba lista para sentencia. "Tendría una segunda cita y una tercera", apuntaba Ernesto. Por su parte Tomasa no opinaba igual: "Yo, lo siento mucho. Como amigos puede ser. De momento, no. Puede que algún día, nunca se sabe".