Ana Rosa Quintana no se corta y sorprende con su confesión: "Yo he votado más veces al PSOE que a ningún otro partido"

Ana Rosa Quintana ha sorprendido a los espectadores con una inesperada confesión durante la tertulia política este lunes. El debate se ha enmarcado en la crisis del PSOE tras la dimisión de Santos Cerdán. Para abordar el contenido del informe de la UCO, El Programa de Ana Rosa ha contado con la presencia de Zaida Cantera, exmilitar y exdiputada del PSOE.

La conversación entre Cantera y los tertulianos de la mañana de Telecinco se ha dado tras conocer la nueva comparecencia de Sánchez en el día de hoy. "Tal y como se explica en las Fuerzas Armadas, la responsabilidad va asociada al líder. La responsabilidad ni se delega ni se comparte", aseguraba.

Sin embargo, al hablar de responsabilidades, señalaba: "Tenemos ahí a Mazón, que no ha dimitido; Rajoy no dimitió... Cada uno tiene que ser lo suficientemente mayorcito como para saber cómo asumir las responsabilidades"

Durante la entrevista, la presentadora, conocida por ser muy crítica con el Gobierno actual, revelaba que había "votado más veces al PSOE que a ningún otro partido". Una declaración que ha dado mucho que hablar entre los espectadores.

Además, ha recalcado que el culpable de todos los embrollos políticos en el partido socialista es Sánchez: "Cuando tú ves desde hace mucho tiempo lo que ha ido ocurriendo en este partido, te das cuenta de que esto es Sánchez".

Pese al intento de Cantera por defender al PSOE, sosteniendo que “esto no es este partido”. La presentadora se ha mostrado contundente: “Pues cargaos a Sánchez, porque se va a cargar el partido”.

Ana Rosa: "El PSOE ha volado por los aires las promesas de regeneración, de feminismo, de lucha contra la corrupción. Era todo mentira. Pedro Sánchez ha dado todo el poder de partido y Gobierno a puteros y mafiosos mientras tiene a media familia imputada".pic.twitter.com/VeThAwfE9v — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) June 16, 2025

Al arrancar el programa, con su editorial, Ana Rosa se pronunciaba sobre los audios filtrados entre Ábalos y Koldo. Unos mensajes en los que hablaban de forma despectiva de las mujeres. "La Carlota se enrolla que te cagas" o "la Ariadna está perfecta, la colombiana también" eran solo algunas de las frases.

"Me parece deleznable", decía la exdiputada socialista. "Es que se está comerciando, están sorteando a unas mujeres, están decidiendo como el que va y decide qué filete se va a comer", continuaba Cantero. En el programa le han pedido explicaciones a Zaida, preguntando el motivo por el que las ministras no han salido a denunciar el machismo de esas palabras. "Yo hablo por mí y esto me parece asqueroso", explicaba.

Ana Rosa Quintana no ha perdido la oportunidad de conocer el motivo de la salida de Zaida del partido, señalando directamente si se debía a Santos Cerdán. "Me marché por consecuencia de las decisiones que él tomó respecto a mí. No pongo la mano en el fuego por nadie porque es algo que aprendí de mi etapa anterior", reconocía. Zaida Cantera.