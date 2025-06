Salvador Illa ofrece su lado más íntimo y personal a Ricard Ustrell: "Cada día rezo aunque no voy a misa cada semana"

Si hay un elemento que ha logrado que Col·lapse, el late night show de TV3, se haya consolidado como uno de los formatos más exitosos de las televisiones autonómicas, es el de las entrevistas cercanas. Esta ocasión, ha sido el presidente de la Generalidad catalana, Salvador Illa, quien ha ofrecido su faceta más íntima y personal.

Este pasado sábado 14 de junio, el líder autonómico ha concedido una entrevista diferente, dado que no sólo se buscaba hablar de su faceta política, sino también abordar temas más personales. De ahí que Illa haya elegido una parroquia de su localidad, Santa Agnès de Malanyanes.

El propio líder del PSC señalaba que dicha iglesia le traía “buenos recuerdos”, además de ser un lugar de referencia para él, dado que suele salir a correr por sus inmediaciones. Precisamente, ese era el lugar ideal para hablar de la relación con su fe cristiana.

“Cada día rezo, aunque no voy a misa cada semana”, confesaba. Illa no dudaba en hablar sobre ser creyente. “Sí que creo en Dios, porque considero que hay un sentido de trascendencia y he recibido formación en un entorno católico”, declaraba.

Aunque no visite su parroquia de manera tan habitual, sí que se considera practicante, dado que reza todos los días e intenta actuar según sus creencias. “Intento practicarlo y conducirme de acuerdo con mi fe religiosa”, señalaba a Ustrell.

Además, Illa hablaba sobre su faceta familiar. El líder catalán señalaba que sus padres, Josep y María, “están pendientes” de lo que se publica sobre él. De la misma manera, ha dado algunos detalles sobre su relación con su actual esposa, Marta Estruch, sobre cómo surgió el amor.

Estruch, cuya profesión es la de experta en marketing, trabajaba para el hermano de Illa y fue así como se conocieron. Al actual presidente autonómico le llamó “la atención” y quiso “seducirla”, palabras que comentó con cierta timidez y que mostraban cómo era una entrevista inusual, en la que se abría completamente.

Illa, quien vive con su esposa e hija en La Roca del Vallés, señalaba que su vástago sí que no estaba tan pendiente de las informaciones que surgían sobre él. “Mi hija no está pendiente y hace bien. Intenta vivir su vida. Está mínimamente al tanto, pero no me sigue”, compartía.

De su faceta política, Illa confesaba que le preocupaba que su “actividad pública pueda afectar a personas” de su entorno. Licenciado en Filosofía, el líder catalán recalcaba que no se considera una persona “aburrida”. “No creo que lo sea, sinceramente”, afirmaba.

“Sí que es verdad que cuando ejerzo mis responsabilidades procuro tomármelo en serio y doy poco espacio [al humor]. No creo que sea una persona [aburrida]. Tímida un poco, eso sí. Pero aburrido, no”, expresaba.

Sobre una anécdota con su hermano José María, surgió hablar sobre crecer en una familia de clase trabajadora. “En casa había una cultura del esfuerzo y de la austeridad. No sobraban los dineros. Somos tres hermanos. Mi hermano Jose y yo llevamos gafas y era un drama cuando se rompían. Cuando nos peleábamos, nos quitábamos las gafas… si no, cobrábamos”, relataba.

Por supuesto, también abordó temas políticos como haber sido ministro de Sanidad durante uno de los peores momentos históricos que se recuerdan en la España contemporánea, la pandemia del COVID-19.

“Estoy muy seguro de que si el presidente hubiera sabido que vendría una pandemia, no hubiera sido ministro. Es una persona sensata y si hubiera sabido que vendría la pandemia habría puesto un experto”, razonaba.

También ha hablado sobre el momento en el que le propusieron ser candidato por el PSC a la Generalidad catalana. “Fue la primera vez que me preparé para tener una responsabilidad. Cuando fui alcalde de la Roca fue sobrevenido. Se muere el alcalde y me toca”, argumentaba.

“Cuando fui ministro, me llamaron [sin avisar]. Cuando me dijeron de ser candidato hice una campaña corta, la del 21, y entonces tuve tres años para prepararme”, explicaba a Ustrell.