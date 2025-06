Adiós a Sofía Suescun: así ha sido la despedida de la influencer como copresentadora de 'Socialité'

Dicen que todo lo bueno tiene un final. Eso es lo que le ha pasado a Sofía Suescun. La influencer ha finalizado su etapa como copresentadora de Socialité. Dado que la final de Supervivientes está cerca, la labor de la pamplonesa se ha dado por finalizada. Un adiós que, aunque esperado, no ha dejado de ser emotivo.

La navarra llegaba al plató ataviada con un elegante traje de verano de color malva. “Mirad qué color más bonito he traído hoy. He querido traer este vestidazo para mi último día. Os voy a echar muchísimo de menos y también a estas piezas que me hace Hugo [el figurinista del programa] con todo su arte, así como todos los diseñadores emergentes. ¡Qué talento!”, expresaba.

Suescun procedía a dar el último parte de actualidad, dado que la final de Supervivientes será este martes 17 de junio. Dado que este pasado sábado 14 de junio, la navarra habló de los puntos fuertes de Anita y Borja González. En este domingo 15 de junio, la pareja de Kiko Jiménez ha destacado los pros tanto de Álvaro Muñoz Escassi como de Montoya.

Con el karateka Damián Quintero se quedaba a las puertas de la final y el reality tiene ya a sus cuatro finalistas, que aspirarán a hacerse con los 200.000 euros y a suceder a Pedro García Aguado como campeón de Supervivientes.

En el caso de Escassi, tanto Suescun como el equipo de Socialité han señalado que se trata del participante con mejor estrategia. “Ha sido el gran estratega de la edición y ganaría siéndolo”, opinaba la pamplonesa, ganadora de la edición 2018 y tercera finalista de la versión All-Stars.

Sofìa Suescun, María Verdoy y Antonio Santana en 'Socialité'.

Sobre Montoya, Suescun señalaba que lo veía como el posible ganador de esta edición. “Es un súper finalista, no hay que quitarle ningún mérito. Ha estado dándolo todo para el espectador. Sí que es verdad que a mí me ha resultado un poco pesado, pero tiene sus méritos y es un buen finalista. Va a ganar él”, comentaba.

No obstante, el concursante favorito de la pamplonesa es otro. La favorita de la hija de Maite Galdeano es Anita Williams. “Lo dije al principio y también ahora a las puertas de la finalísima: mi ganadora es ella”, afirmaba rotundamente.

Antonio Santana, Sofía Suescun y María Verdoy en 'Socialité'.

Tras el análisis, tocaba decir adiós. María Verdoy le dedicaba unas sentidas palabras. “Para Socialité, lo buena superviviente que eres. Pero, sobre todo, por habernos aguantado a Antonio y a mí, nuestra ganadora eres tú”, le decía la presentadora mientras le daba un abrazo.

“Muchas gracias, he aprendido muchísimo”, respondía Suescun. “Me ha encantado veros, que me hayáis aconsejado y me hayáis acompañado. Os llevo en el corazón”, decía mientras Antonio Santana aparecía con un ramo de flores.

La navarra se emocionaba con el regalo. “Es de parte de todo el equipo de Socialité”, decía el presentador mientras Suescun le daba un abrazo y cogía el ramo. “Espero que hayas estado muy a gusto. Gracias por haber compartido con nosotros este tiempo y este camino”, añadía el conductor.