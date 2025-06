María Patiño, rotunda ante la posible cancelación de 'La familia de la tele' en las tardes de La 1: "Aposté y no perdí"

Es imposible negar que el futuro de La familia de la tele se antoja poco halagüeño. El magacín ha dejado de emitirse este pasado viernes 13 de junio, dejando su espacio a Malas lenguas, debido a la actualidad informativa por el escándalo de Santos Cerdán. En medio de una situación incierta, María Patiño ha compartido sus impresiones.

Aunque Malas lenguas sólo se trasladó temporalmente por la actualidad informativa, lo que también ha provocado quejas por parte del Consejo de Informativos de TVE, lo cierto es que el destino de La familia de la tele no pinta muy bueno. De ahí, las palabras de Patiño en una historia de su cuenta de Instagram.

“Aposté y no perdí. No es un acto de vanidad, es una más bien una reflexión real. Ante un bloqueo informativo y con el apoyo fundamental de los productores y la profesionalidad del equipo, rompemos barreras inimaginables a través de medios no tradicionales”, escribía.

“Llegar a Netflix, conquistar YouTube, tener el apoyo de Ten TV y lograr la oportunidad de RTVE. Tú decides mi destino como espectadores, pero no minas mis ganas de volver a entrar en tu salón”, concluía.

La familia de la tele volverá a las tardes de La 1 este lunes 16 de junio. No obstante, Patiño ha dejado otro mensaje en su cuenta de X, en el que ha sido más críptica y no hace referencia a la situación del programa.

“Sólo quiero volver a ser la misma de siempre. Quiero fluir, quiero preguntar para saber. No quiero estar constantemente en tensión, no quiero ser corregida en todo momento. Quiero divertirme, quiero aprender, quiero crecer”, ha compartido en un post.

No es el primer rostro de La familia de la tele que está digiriendo este fiasco televisivo. Recientemente, Kiko Matamoros aseguraba que lo sentía, especialmente por los trabajadores que están detrás de las cámaras. En una entrevista para Semana, el colaborador compartía estar “satisfecho y agradecido por la oportunidad”.

Yo sólo quiero volver a ser la misma de siempre, quiero fluir, quiero preguntar para saber, no quiero estar constantemente en tensión, no quiero ser corregida en todo momento, quiero divertirme, quiero aprender, quiero crecer. — Maria patiño (@maria_patino) June 14, 2025

“En lo personal no tengo nada que reprocharme. He intentado dar lo mejor de mí y es lo único que me importa: cumplir con mi compromiso”, expresaba. También Inés Hernand se ha pronunciado.

“Una sigue yendo a su puesto de trabajo hasta que se entere de lo contrario”, comentaba en sus redes sociales ante los rumores de cancelación. “Yo también estoy leyendo todas las noticias que han aparecido en mi timeline, pero a mí no se me ha comunicado nada oficial”, señalaba.

“Agradecida siempre con las oportunidades, con las personas que a una le pone la vida. Si una cosa no sale, saldrá otra", sentenciaba.