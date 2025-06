‘Tu cara me suena’ le monta un 18 cumpleaños a Melani García: “El público te va a cuidar mucho”

Melani García es una de las concursantes más potentes de la actual edición de Tu cara me suena. De hecho, ella y Mikel Herzog Jr., son los dos únicos participantes que, de momento, han conseguido alzarse con dos victorias en la competición.

Esta semana el pulsador decidió que tuviese que imitar a Shakira, y la joven artista valenciana volvió a lucirse. La canción que tenía que defender es Inevitable, y cuando terminó todo el público comenzó a corear su nombre.

“Esto sí que es una barbaridad intergaláctica. Confieso, señores y señoras del jurado, que soy muy fan de Shakira, y estamos ante la mejor imitación de Shakira de la historia, de este y de todos los programas”, celebró Manel Fuentes.

“Estoy feliz por Shakira, porque si se pone enferma, viene Melani y es que nadie va a notar la diferencia. Van a ir al concierto y dirán: está como nunca”, decía Àngel Llàcer al dar su valoración. “Tienes 30 años menos que Shakira... Imagínate, de aquí a 30 años qué hará esta chavala”, añadía.

Chenoa coincidía con el presidente del jurado. “El mejor termómetro de esto es mirar las caras de todas”, exponía. “Shakira tiene 3200 ingredientes y no te has quedado con ninguno en la cartera. Lo haces muy bien, pero no solo eso, lo haces sublime y eso es complicado para el jurado”, apuntó también la cantante.

Melani García como Shakira en 'Tu cara me suena'.

Àngel Llàcer aprovechó para dar un consejo a Melani: “Cúidate mucho, eres tu mejor tesoro”. “Y también te vamos a cuidar, y el público te va a cuidar mucho”, añadía Chenoa. Tras esto, el programa hizo un juego con Melani y su juventud.

Se escucharon canciones de Shakira, y debía decir si son anteriores o posteriores a su año de nacimiento, 2007. Y la última que sonó no era de la colombiana, sino el clásico Cumpleaños feliz de Parchís.

Florentino Fernández entró una tarta con el número 18 en sus velas, y Melani comenzó a reírse. “¡Melani, cuidado!”, le advertían, pues Flo ha tirado más de una tarta esta temporada, en la que ha debutado como juez del programa.

“Melani ya es mayor de edad. Empezó con 17 y ya tiene 18”, celebró Manel Fuentes. “Pide un deseo”, le recomendaban. “Ya lo he pedido. Ay qué guay”, decía emocionada la joven. “El deseo no se puede decir, porque si no, no se cumple”, recordó Fuentes, antes de que Melani se sentase con sus compañeros.

Hay que detallar que Melani cumplió la mayoría de edad el pasado martes 10 de junio. Por lo tanto, el programa adelantó su celebración, pues se graba con varias semanas de antelación, y de ahí su sorpresa.

Hay que recordar que Melani es la única concursante de Tu cara me suena que comenzó su participación siendo menor de edad. A lo largo de los meses del concurso ha continuado sus estudios y hasta se ha examinado de la EBAU. En Y ahora, Sonsoles, llegó a contar cómo en los descansos de los exámenes la gente acudía para hacerse fotos con ella.