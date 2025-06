Noemí Galera: "Los castings de 'Operación Triunfo' no son una ciencia exacta, ni somos Dios ni la pitonisa Lola"

Este jueves, 12 de junio, Noemí Galera se ha vuelto a poner los cascos y a escuchar a miles de jóvenes que buscan su oportunidad en Operación Triunfo. Madrid ha acogido el último de los castings del talent show que emite Prime Video, antes de que se celebre la prueba final en julio y en septiembre abra de nuevo sus puertas la Academia más conocida de la televisión.

BLUPER ha asistido al primer día de audiciones en la capital española y ha podido charlar unos minutos con la directora de casting del formato de Gestmusic. "Hay momentos que te hacen reír y otros momentos en los que tienes que respirar hondo y seguir", reconoce, entre risas, cuando le preguntamos por esa gente que va simplemente a pasar el rato.

En cuestión de dos meses, la plataforma de Amazon albergará su segunda edición del espacio. "A este formato siempre le viene bien el descanso, la industria musical no puede absorber a 16 artistas o concursantes cada año", reconoce Galera sobre un tema que enlaza perfectamente con la situación de Lucas Curotto.

Porque el uruguayo, participante de OT 2023, fue el primero -pero quizás no el único- de su generación en visibilizar que trabaja de camarero y que la música no le permite pagarse las facturas. Y Noemí lo deja claro: el programa no asegura un hueco en la industria y "es lo primero" que les advierten a los chicos al poner un pie en la escuela musical.

Respecto a los perfiles que buscan para la nueva temporada, la responsable de la Academia admite que se han vuelto "más exigentes con los años": "No nos gusta repetir perfiles, voces o estilos que se parezcan demasiado a los de concursantes de años anteriores".

Noemí Galera, en una gala de 'Operación Triunfo 2023'. Prime Video

Primer día de casting en Madrid. ¿Hasta qué hora vais a estar hoy?

Hay un momento que se cierra la cola. A la una dejamos de dar números, pero tenemos que verlos a todos, así que a las seis, a las siete... Son cuatro boxes con gente pasando sin parar. Hay mucha ilusión porque es el último también, acabamos ya la gira. Los castings son lo mejor del programa.

¿Te has vuelto más exigente a la hora de dar pegatinas?

Creo que todos nos volvemos exigentes con los años. Es lo que te da la edad, que también tiene otras cosas buenas. No nos gusta repetir perfiles, voces o estilos que se parezcan demasiado a los de concursantes de años anteriores. Por eso nos volvemos más exigentes.

¿Te sigue costando decir un no?

Sí, cuesta mucho. Imagina ponerte en la piel de estos chavales, que vienen con toda la ilusión... Algunos vienen a hacer el cafre y creo que hoy vamos a ver a bastantes de estos. Se han acabado las clases, la gente dirá: 'Pues vamos, a ver si salimos en YouTube'. Hay momentos que te hacen reír y otros momentos en los que tienes que respirar hondo y seguir.

¿Cuál es tu sensación cuando das la primera pegatina?

La primera de la edición, la que das en el primer casting, emociona. Y la última también, aunque nunca sabes cuál va a ser. En 2018, la primera pegatina de mi set fue Miki Núñez y mira dónde está ahora. Petándolo.

Así han reaccionado los primeros Pase Prime de #OTMadrid tras recibir sus pegatinas 🤩 ¡Esto no ha hecho más que empezar! 💥 ¡SUERTE A TODOS! Nos podéis ver en DIRECTO en 👉🏻 https://t.co/2tuEeJHzUf 🎤💙 #OTCasting2025 pic.twitter.com/FrOCIvF7X4 — Operación Triunfo (@OT_Oficial) June 12, 2025

¿Cuáles están siendo las canciones estrella de este año?

Creep, Diamonds... Hay varias. Hay cien canciones en la lista, pero siempre hay algunas que triunfan. Los participantes piensan que les benefician según qué estilos, pero, después de escuchar muchas baladas, la variedad y el factor sorpresa también llama la atención.

La ilusión de la pegatina puede durar poco, luego la mayoría no van a pasar...

Necesitamos 16 personas y vemos a 8.000 o 9.000 personas, imagínate la cantidad de gente a la que decimos que no. En ese bloque de gente, hay gente que canta bien, que canta mal, que canta muy mal y gente que canta bien, pero no ha tenido un buen día. También está el factor de que no somos ni Dios, ni la pitonisa Lola, el casting no es una ciencia exacta y tenemos fallos.

¿Te culpabilizan mucho por no escogerles?

Seguro que muchísimo, pero, en cualquier caso, es nuestro criterio y ellos se presentan libremente.

¿Cómo llevas el tema de las redes ahora?

Intento no mirarlas, me volvería loca. Se presenta una edición heavy, porque la gente está muy alterada, no sé qué pasa. Si ya estamos casi en verano.

Noemí Galera, en la Academia de 'OT 2023'. YouTube

¿Cómo influye en OT el haber pasado antes por otro talent show?

No es ni mejor, ni peor. Yo prefiero a alguien que no haya estado en ningún sitio, pero haber estado en otros concursos da aplomo y tablas. Está bien, puntúa. Alfred o Chiara estuvieron en La Voz. Es normal, las personas que se quieren dedicar a esto buscan la manera de llegar rápidamente. Los programas de televisión son un atajo.

¿Le viene bien el descanso al formato?

A este formato siempre le viene bien el descanso, la industria musical no puede absorber a 16 concursantes u artistas cada año. Siempre viene bien a todos, al equipo también, para refrescar, para pensar las cosas con calma y saber qué mejorar o en qué nos hemos equivocado.

¿Y en qué os habéis equivocado?

¡Pues no te lo voy a decir!

¿Has podido ver la Academia de este año?

Hemos hecho una visita para decidir qué cosas nuevas habrá. Y alguna que otra novedad habrá.

¿Cómo viste a Chenoa como presentadora de OT 2023?

Chenoa aprobó con notaza. Solo tenéis que verla, está en su mejor momento y verla así me llena de orgullo y satisfacción [risas]. Ha sabido utilizar sus armas, es una comunicadora nata. Tiene mucho aprendizaje y va a hacer una segunda edición maravillosa.

Esa primera gala al frente de OT le tuvo que traer muchos recuerdos...

A ella y a nosotros. Si es que se ha criado con nosotros, es prácticamente nuestra hija. La ventaja que teníamos en esa época es que había menos diferencia de edad entre el equipo y los concursantes. En aquel momento, éramos amigas.

Noemí Galera y Chenoa, en la presentación de 'OT 2023'. Prime Video

Se ha hablado mucho del trabajo de Lucas Curotto como camarero. ¿Preparáis a los concursantes para que entiendan que pasar por OT no te asegura un futuro en la música?

Si sois seguidores del formato, sabéis que es lo primero que les decimos. No me canso de repetirlo. OT es estar tres meses, en el mejor de los casos, porque puedes ser de los primeros expulsados, en un escaparate. Un escaparate con gente que te va a poder ver todo el rato, con la industria musical pendiente. La gente se puede enamorar de ti como persona y como artista. Ahora, de lo que pase a partir de ahí, no podemos asegurar nada. Depende de muchísimos factores.