El gran acierto de incorporar a Flo como jurado de ‘Tu cara me suena’: la comedia física que el programa necesitaba

Florentino Fernández brilló en la tercera edición de Tu cara me suena como concursante. Sus imitaciones de Will Smith, Triana Pura o Marilyn Manson son ya historia del programa. Y doce años después de aquella aventura, el humorista madrileño regresó al programa esta temporada con un reto importante. Cambiar su rol de concursante al de juez.

Flo ocupó la silla que antaño ocupaba Carlos Latre, y tanto es así que hasta se sienta en el mismo lado de la mesa de jueces que lo hacía su colega. Latre decidió apostar por irse a Mediaset para competir contra El Hormiguero con su propio programa, Babylon Show, cerrando así su idilio con el formato de imitaciones, en el que estaba desde su primera temporada.

En un primer momento, la elección de Flo parecía una opción más que correcta. Él sabe lo que se cuece tras el clonador, y, además, venía de ser jurado en Got Talent, en Telecinco. Su llegada al panel de jueces se convirtió en una trama más del programa, y poco a poco se ha ido confirmando como alguien indispensable.

Aunque Chenoa y Lolita no eran juezas del programa cuando él concursó, ha hecho buen equipo con ellas, además de con Llàcer. “Los cuatro han encajado como un puzzle desde el primer momento”, explicaba la pasada semana Laia Vidal, directora de las galas, a BLUPER.

Y añadía: “Han sabido encontrar su lugar, han acogido muy bien a Flo. Es muy agradecido, porque le propones cualquier cosa y lo lleva más allá tres veces. Ha añadido frescura”.

Flo y Àngel Llàcer en 'Tu cara me suena'.

Ciertamente, Florentino Fernández es el que convierte en la actualidad el plató de Tu cara me suena en un auténtico huracán. Hasta el año pasado, Àngel Llàcer era quien se disfrazaba, quien correteaba, quien hacía el gamberro a bomba llena. Pero sus problemas de salud y sus operaciones le han obligado a tomarse todo con más calma a la hora de valorar.

Su hueco, dentro de esa comedia física, lo ha llenado Flo de una manera natural y nada forzada. Poco a poco ha ido soltándose la melena, corretea, hace jugarretas, se cuela en lugares donde no se le espera.

Y a eso sumamos sus tartas. Flo ha hecho de los pasteles su complemento. Con ellos atemoriza a los concursantes, a los compañeros del jurado. Y, si se despista, hasta los operadores de cámara pueden acabar recibiendo un tartazo.

El primer día que participó como jurado, Àngel Llàcer le dio una banda de jurado en prácticas. Y al finalizar la gala, lo rompió. Todo un símbolo de que Flo se merece de lleno estar en el programa, y ahora se hace difícil imaginar quién sino él podía ocupar ese hueco tan importante que dejó Latre.

Y lo más difícil, desempeñando un rol que no se pareciese en absoluto al de su predecesor, a pesar de que ambos son humoristas e imitadores. Fernández ha encontrado su propio sello, y quizá haciendo unas funciones que antes desempeñaba Llàcer, pero con su toque personal, casi naïf.

Flo en 'Tu cara me suena'.

Latre añora ‘TCMS’

Hay que recordar que el pasado 31 de mayo el programa Col·lapse reunió a Àngel Llàcer con Carlos Latre. Allí, el imitador habló de cómo dejó Tu cara me suena por Babylon Show, programa que no funcionó en Telecinco y fue retirado a las pocas semanas.

“Se habla con mucha facilidad de la palabra fracaso y además se habla del fracaso desde el 'te voy a pisar la cabeza', y yo te aseguro que a día de hoy Babylon Show fue de todo menos un fracaso, por lo menos personal”, se justificó Latre.

Además, Latre también admitió: Añoro mucho Tu cara me suena. Lo añoro muchísimo. Volvería cada día”. El presidente del jurado le preguntó entonces por qué no regresaba, y él citó a Joaquín Sabina. “Sabina dice que 'al lugar donde fuiste feliz no deberías tratar de volver', pero no sé si eso es verdad”.

De momento, Latre se podrá quitar la espina de volver a un talent show como juez en la próxima edición de Got Talent en Telecinco. Y es que la cadena confirmó su nombre, y compartirá mesa con Risto Mejide, Paula Echevarría y la también debutante del formato Lorena Castell.