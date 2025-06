Lara Álvarez da la cara por sus compañeros de 'La familia de la tele' tras sus malas audiencias: "Ellos no son los culpables"

Lara Álvarez se estrena en Televisión Española. Aún sin fecha de arranque, La Conexión pronto llegará al prime time de La 1. La asturiana ejercerá como maestra de ceremonias, dos años después de su salida de Mediaset España, donde fue estandarte de Supervivientes durante casi una década.

BLUPER ha entrevistado a la presentadora, una charla que se publicará al completo cuando el formato de Satisfaction Iberia tenga fecha y hora de emisión. Cabe destacar que Álvarez se reencuentra en la pública con los que fueron sus compañeros en Telecinco: los rostros de Sálvame, ahora al frente de La familia de la tele.

Como ellos, Lara sabe bien lo que es levantarse con audiencias agradecidas, pero también con las que no lo son tanto, justo como le está sucediendo ahora al equipo del magacín vespertino. Sin ir más lejos, este martes, el programa de La Osa Producciones Audiovisuales cayó a su segundo peor dato histórico (5,6 %), por debajo incluso de La 2.

"Tengo un cariño muy especial a La familia de la tele. No he visto las críticas hacia ellos, no sé en qué sentido van, te lo digo de verdad. Estoy desconectada de ese análisis de lo que pasa en los programas de televisión", asegura la comunicadora.

Con todo, se anima a dar una aproximación de por qué no está funcionando el espacio que lideran María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua: "Sí te puedo decir que la televisión está en un momento de cambio y el espectador también quiere ese cambio. Hay que entender que para llegar al producto en concreto se necesita hacer prueba y error".

Lara Álvarez y Kiko Hernández, en 'Sálvame'. Mediaset España

"Los programas a veces funcionan, y a veces no. Los presentadores o los colaboradores no son los culpables, no dejan de ser parte de generar ese entretenimiento que a veces se acepta y a veces no. Esto es un poco una lotería", reconoce la entrevistada.

Lara aprovecha la ocasión para aplaudir a TVE por ser "valiente" y "no supeditarse a un tipo de contenido estricto, sino ofrecer variedad para que el espectador elija": "En ese camino de valentía, a veces la jugada sale bien y otras 'menos bien'. Pero al menos tienes un feedback que te da la oportunidad de cambiar".

¿Preparado para descubrir lo inesperado?



Las palabras cobran vida con Lara Álvarez



'La Conexión', muy pronto ✨ESTRENO✨en @La1_tve



Más información 👉https://t.co/xmHGyrxcvn pic.twitter.com/hP4obxF1mz — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) June 10, 2025

"Hay ganas de cosas nuevas [en TVE], eso se nota. Está patente en el ambiente. Ojalá pueda decirte que mi programa influya en esa renovación porque vaya súper bien. Ojalá la acogida que ha tenido con The Floor, con esa frescura", desea Álvarez.

La de Gijón pone como ejemplo el caso de Cifras y Letras, "una masterpiece" de nuestra televisión con caras nuevas, como son Aitor Albizua, Elena Herraiz 'Linguriosa' y David Calle. "Hay algo en la tele que es matador, cuando quieres reeducar al espectador, se necesita tiempo. Y en la tele no hay tiempo".

"Hay programas que con el tiempo cogen audiencia. Hay otros que no se les deja sobrevivir, porque no hay tanta paciencia", explica, alegrándose de ser presentadora y no estar en "la otra parte", la de los directivos que deciden sobre las programaciones.

Su relación con 'SV'

En otro orden de cosas, Lara Álvarez confiesa que es "incapaz" de ver Supervivientes, pese a haber dejado el reality show de Telecinco por decisión propia. "El primer año que yo no estaba lo seguía produciendo Bulldog TV, entonces los compañeros me mandaban todo, sabía qué hacían en cada momento. Los ensayos, la prueba del barro, el helicóptero...".

"Vi el primer programa de 'SV' en el que yo no estaba y me generó una sensación tan agridulce que no fui capaz de ver ninguno más"

"Vi el primer programa, con el saludo de Jorge Javier, súper emotivo, y me generó tantas emociones y una sensación tan agridulce que no fui capaz de ver ninguno más. A día de hoy, te soy sincera, no veo Supervivientes. Hay que saber que, cuando se cierra una etapa, se cierra. Fueron ocho años muy intensos [...] Lo que sí hago es enterarme de todos los cotilleos cuando vuelven de Honduras", asume.

Así es 'La Conexión'

La Conexión es un concurso que tiene el propósito de buscar la conexión existente entre todas las respuestas surgidas a lo largo del programa. En cada entrega, compiten cinco concursantes que tienen algo en común y el juego consta de cinco rondas. En las cuatro primeras deben responder a preguntas de cultura popular y curiosidades basadas en vídeos, fotos, montajes o enunciados singulares.

La ronda final destaca por su puesta en escena y ritmo trepidante, ya que se resuelve en solo tres minutos. Todo el concurso gira en torno a una premisa inédita: las contestaciones de todas las preguntas conducen a una única respuesta que está relacionada con todas ellas, la 'conexión final'.

Se trata del primer quiz show que combina elementos reales con realidad aumentada. Los concursantes están en un plató donde las preguntas y la escenografía se ven potenciadas por ese llamativo recurso. En juego, 3.000 euros para el ganador semanal y el pase a la gran final.

Si el concursante que llegue hasta el final del programa no logra encontrar el concepto que lo une todo y por tanto la respuesta final, ese bote se sumará al premio del último programa, la 'gran conexión' final, dotado de 40.000 euros.