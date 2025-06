Jorge Javier no se corta y señala directamente a Bárbara Rey por sus memorias: "Menudo morro tiene esta tía"

El nombre de Bárbara Rey vuelve a emerger con más fuerza que nunca. Después de abrirse en canal en diferentes entrevistas realizadas en el programa De viernes, en Telecinco, ahora ha decidido publicar sus propias memorias.

Sobre este tema, el presentador Jorge Javier Vázquez hablaba sin reparo. "Me he leído en un par de tardes Yo, Bárbara, las memorias de Bárbara Rey", arrancaba, este miércoles, el comunicador, desde su blog en Lecturas.

Bajo el título de Yo, Bárbara, prometen ofrecer un relato sin censura de toda su trayectoria: desde sus inicios en Totana, su ascenso como vedette y figura emblemática del cine del destape, hasta su cercana relación con la monarquía y los secretos del mundo del espectáculo.

"Hace muchos años, lo he contado ya alguna vez, coincidí con ella en maquillaje en Antena 3. Estoy hablando de veinte años atrás, o así. Por aquel entonces no habíamos tenido mucho trato y recuerdo que la saludé con un inocente 'Hola, reina'", señalaba el catalán.

"No se me olvidará nunca: estaba sentada, giró su cabeza hacia mí y dedicándome una maliciosa sonrisa me dijo: 'Pues yo podría haber llevado ese título mejor que otras'. Y pensé en plan bien: 'Menudo morro tiene esta tía'. Me divirtió su contestación", relataba sobre su encuentro con la exvedete.

Posteriormente, el presentador de El diario de Jorge y Supervivientes le dedicaba unas certeras palabras a la conocida actriz del destape en España: "Se ha granjeado Bárbara la imagen de una mujer algo superficial, un poco frívola, ligeramente distraída. Le sale bien hacerse la rubia cuando quiere salir por la tangente porque a juguetona no la gana nadie".

Finalmente, lanzaba un veredicto final a las memorias de Bárbara Rey: "Después de leerlas, entiendo que hay mucho de pose en esa Bárbara despreocupada. Porque la historia de esta mujer es la de una superviviente. Como tantas otras".

"Criada en un hogar complicado debido a los problemas mentales de su madre, maltratada salvajemente durante años por Ángel Cristo -está viva de milagro- y protagonista de una relación muy poco sana con el rey Juan Carlos", recordaba Jorge Javier algunos de los episodios de la vida de la artista.

"De verdad lo digo: no pensaba yo que Bárbara había pasado por situaciones tan enrevesadas y peligrosas como las que narra en el libro. Habría sido una espía perfecta durante la Segunda Guerra Mundial", hablaba sin filtros el que fuera presentador de Sálvame.

Además, Jorge Javier también daba algunos detalles del interior de las memorias: "Me cae muy bien Bárbara así que todo lo que escriba sobre ella está condicionado por la simpatía que le tengo. Me gusta mucho cuando cuenta historias relativas a su llegada a Madrid".

"Como que dormía en cualquier lado junto a una amiga y se aseaban en los lavabos de unos grandes almacenes, donde aprovechaban para lavarse las bragas y secarlas con el aire caliente del secamanos", detallaba el de Badalona.