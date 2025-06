Luis Zahera, muy sincero en 'Viajando con Chester' sobre su anuncio con Feijóo: "Quería que no hubiera tanta crispación"

Este lunes, 9 de junio, Luis Zahera fue uno de los invitados que se sentó en Viajando con Chester. Entre otros asuntos, Risto Mejide preguntó al actor sobre su "gran parecido" con su paisano Alberto Núñez Feijóo. "Incluso habéis jugueteado los dos con esta idea", señaló el presentador de Cuatro.

De esta manera, Mejide recordaba una campaña publicitaria que protagonizaron ambos en las Navidades de 2020, en la que el intérprete se caracterizó del que entonces era el presidente de Galicia. "¿Sois amigos?", quiso saber el publicista.

Zahera negó que actualmente tuvieran una relación estrecha, pero, cuando le llamó personalmente para hacer esta colaboración, no se lo pensó dos veces. "Mi idea de hacer eso con Feijóo fue porque yo soy votante de izquierdas y como que quería colaborar a que no hubiera tanta crispación".

"Antes hablábamos de mi padre, que tenía aquel humor negro... Mi padre era un tipo que podía hablar con cualquiera. De un lado y de otro. Tenía amigos de todos lados", aseguró Luis, añadiendo: "Cuando empezó esa crispación, me pareció buena idea aquella publicidad de Navidad con él".

Al parecer, años después, el actual líder del Partido Popular se puso en contacto con él para una nueva colaboración. "Yo en principio le di el OK, pero empecé a tener tal bombardeo de que no lo hiciera, que si había pactado con quien había pactado en determinados sitios... Me asusté", reconoció.

Risto Mejide entrevista a Luis Zahera en 'Viajando con Chester'. Mediaset España

Sin paños calientes, el entrevistado del formato de Vodevil TV aceptó que dejó "tirado" a Feijóo. "Hablé con sus publicistas y dije: 'Hos..., no aguanto esta presión'. Yo tengo una distancia ideológica con él, pero, no sé, tío... Creo que podíamos entendernos".

"¿Te arrepientes de haberle dicho que no?", insistió Risto, y Luis lo negó: "No, no me arrepiento". "Es el suelo que pisa ahora la gente. Es decir, ahora parece que tiene que odiar al otro...", lamentó. "Eso no está bien. Se tiene que dialogar con el diferente", asumió el comunicador catalán.

Es más, Luis Zahera confesó que tuvo miedo de que "gente de su entorno" incluso le retirase el saludo. "Es que me encontré con una cosa que me asustó. Es la primera vez que lo cuento. No aguanté la presión de hacer esa segunda publicidad. Me asusté de tal manera de la ira que había... Que ya no volví a tener contacto con Alberto Núñez Feijóo", admitió el protagonista del Chester de este lunes.