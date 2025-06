Alessandro Lequio, contundente contra Carmen Borrego: "No os ha gustado la calle y os hacéis las remolonas"

En el clan Campos la polémica siempre está servida. El Ayuntamiento de Málaga propuso dedicar una calle a María Teresa Campos, madre de Terelu y Carmen Borrego, tras su fallecimiento en 2023.

La calle ya está registrada en el callejero municipal y con la placa lista, pero aún no se ha inaugurado. El motivo es porque las hijas de la periodista prefieren que la zona esté más urbanizada antes de hacer el acto oficial.

Sobre este asunto, Carmen Borrego dio todos los detalles en Vamos a ver, magacine de Telecinco. "Sobre esta calle se ha especulado y se han dicho muchas cosas. Estamos agradecidas y encantadas con esta decisión del Ayuntamiento", arrancaba su planteamiento.

"Es una zona nueva de Málaga, donde va a ir una universidad privada y el nuevo Centro Nadal. Ahora mismo, está en obra y hay escombros. Creo que es más bonito esperar a que esté un poco urbanizado. No queremos que digan del Ayuntamiento que le han puesto una escombrera a María Teresa", explicaba Carmen Borrego.

"He trabajado en una empresa constructora. Primero se preparan las infraestructuras y, luego, se edifica en los solares. Es decir, primero las calles y luego las casas. Cuando te compras una cosa tienes que saber dónde vas a vivir", señalaba Alessandro Lequio a Borrego.

"No se ha empezado a urbanizar. Cuando comience, se pondrá el nombre de la calle. Nada más", aclaraba la hija de María Teresa Campos.

"¿Sabes la sensación que tengo yo? Que no os ha gustado la calle y por eso os estáis haciendo las remolonas", se mostraba, contundente, el tertuliano italiano. "Se ha llegado a decir que queríamos que le quitáramos el nombre a una calle", comparaba Borrego las críticas recibidas con las palabras de Lequio.

Una calle para María Teresa Campos

"Queda una polémica más de este asunto. No estabais de acuerdo que se pusiera la palabra 'periodista' en la calle porque vuestra madre tenía entidad propia, para tener que indicar su profesión. Eso, yo lo he leído", ponía sobre la mesa, Sandra Aladro.

"Cuando me lo comunicó el alcalde, me gustó. Si mi madre ha sido algo es periodista, toda su vida. Recalcar que era periodista, me parece maravilloso porque es lo que ha sido y muy grande", afirmaba, rotunda, Carmen Borrego.

Terelu también se ha explicado sobre esta nueva polémia que le afecta de lleno. La colaboradora de televisión aseguró ante las cámaras que "hay veces que lo flipo" por lo que se publica sobre ellas, pero ha confirmado que "de momento" no se va a producir este acto y que "ha sido una decisión de mi hermana y mía".

"Queremos que sea un poco más urbanizada sobre todo para impedir que todos vosotros os echéis encima del Ayuntamiento de Málaga, al que nosotras estamos agradecidísimas, por creer que ponen el nombre a una calle que no corresponde con la categoría de mi madre, que nosotras creemos que sí", desvelaba la concursante de Supervivientes.