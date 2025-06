Isabel Díaz Ayuso responde a Gonzalo Miró desde ‘Espejo Público’: “Vive de insultarme todos los días en este programa”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió este lunes al programa Espejo Público, donde fue entrevistada por la presentadora Susanna Griso. La conversación giró alrededor de la reciente Conferencia de Presidentes, celebrada el pasado viernes, de la que Ayuso se ausentó parcialmente al abandonar la sala cuando el lehendakari Íñigo Urkullu tomó la palabra en euskera.

Un gesto que le puso en el ojo del huracán, siendo muy cuestionada por ello. Y ante esto, la presidenta madrileña justificó su decisión criticando el uso de las lenguas cooficiales en reuniones a puerta cerrada: “¿A santo de qué no hablamos en la lengua común a puerta cerrada? Si es que el único que habla vasco es el vasco”, afirmó.

La mandataria matritense añadió que, a su juicio, se está produciendo una fragmentación del país: “Nos están rompiendo el país a la cara, a sorbitos… Eso sí, como lo denuncies porque te parece mal, es porque eres extremista, es que no estás apostando por la convivencia”, exponía en ese sentido.

Sus declaraciones fueron señañadas y afedas por Gonzalo Miró durante la entrega del Premio de la Comunicación de la Fundación Ramón Rubial: “Egun on. Me hubiera encantado poder agradecer en euskera, sobre todo para que no penséis que en Madrid somos todos igual de catetos”, dijo en intervención.

Un dardo al que ahora Ayuso ha respondido desde el mismo programa donde Gonzalo colabora, Espejo Público. Y allí le ha acusado de tener una “animadversión personal” hacia ella: “Este señor vive todos los días de insultarme en este programa. Puede hacer lo que quiera, es libre. Es algo personal que tiene contra mí por algún motivo que algún día nos explicará”.

💥💥Isabel Diaz Ayuso RESPONDE a Gonzalo Miro: “Este señor vive de insultarme todos los días en este programa(…) Lo que no voy a hacer es callarme ante el desguace constitucional y de España al que nos está llevando Sánchez”.



ENORME. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/ScpGEsd9uV — Pedro Pineda Celis (@pedropcelis) June 9, 2025

La presidenta de la Comunidad de Madrid aprovechó también para reafirmar su postura frente a lo que considera una “ruptura” del modelo territorial: “Lo que no puedo hacer es defender aquello en lo que creo y callarme pensando que así todo pasará inadvertido. Todos sabemos lo que está pasando en el País Vasco y, en el futuro, en Navarra. Todos sabemos cómo están utilizando lo de 'todos los catalanes' para fabricar una nación paralegal”.

Ayuso también advirtió que si comunidades como la Comunidad Valenciana y Baleares no estuvieran actualmente gobernadas por el Partido Popular, “el conflicto territorial sería aún mayor”.

Y es que a su juicio se está llevando a cabo un “atropello jurídico y constitucional” y una “traición” a los ciudadanos: “Nadie ha votado esto y los españoles no se merecen que se fabriquen plurinaciones”, concluía.