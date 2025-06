Una soltera de Cuenca rechaza a su cita en 'First Dates' por su machismo: "Quiere una criada para su casa y yo soy una reina"

First Dates vuelve un día con más fuerza que nunca en Cuatro. El popular dating show reúne a las mejores citas a ciegas y a los solteros más divertidos del país. En la emisión de este jueves, Carlos Sobera recibía a un soltero muy peculiar.

"Me siento muy solo en mi casa y me entretengo con la televisión. Por ejemplo, cuando termina vuestro programa, pues ya la hemos fastidiado", se presentaba Paz, de 77 años y procedente de Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real).

"A los 15 años me fui a Barcelona solito, con una mano alante y otra atrás. Tuve que buscarme la vida y le mandaba 1.000 pesetas a mi familia", comentaba también.

"Sobre todo la plancha porque yo quemo la ropa y me tiene que ayudar a limpiar cristales o hacer la comida y fregar. Pues me tiene que ayudar en todo eso. Quiero una señora para que viva en mi casa", confesaba sus deseos de relación de pareja.

La afortunada que le iba a conocer sería Cristina, de 81 años y procedente de Ledaña (Cuenca): "Quiero un hombre que no sea un adefesio y me trate bien a mí. Además, que tenga sus perras porque yo no voy a ponérselas a nadie".

"La más guapa y la más bien arreglada soy yo. Soy también la jefa del bingo de los jubilados", añadía la soltera. "Si te digo la verdad, no me gusta. Tiene un pelo de un color que no me gusta y muy cortillo, así arratonado", confesaba Paz sobre ella.

"Es un hombre que está bien, es guapo y se puede ir a cualquier sitio con él", opinaba, en primer lugar, Cristina. "Va muy encorvada, no me gusta", señalaba también el de Ciudad Real.

"La he visto muy trabajada, aunque yo soy mayor, pero esto me ha tirado para atrás", decía Paz. "Se le ve muy buena persona y guapa", opinaba ella sobre su cita.

Durante el encuentro, ambos solteros evidenciaron un desencuentro sobre sus preferencias a la hora de tener pareja. Paz tenía claro que quería que ella se mudara para vivir en su casa. "Con él no me puedo ir, yo lo que quiero es que se venga a mi casa. Las cosas no son así", argumentaba ella.

"Quiere una criada y yo soy una reina. Todo el mundo me quiere en mi pueblo y me respeta", no dudaba en expresarse ella al conocer qué Paz buscaba una mujer para hacer las tareas del hogar. "Si quiere que se venga conmigo, yo a su casa no voy a ir", sentenciaba.

La decisión final estaba lista para sentencia. "Es una mujer de los pies a la cabeza, creo que debe ser cariñosa. Hemos quedado en que nos daremos los teléfonos y a ver si un día podemos llegar a un acuerdo, que es vivir en Puebla de Don Rodrigo", le decía Paz a la de Cuenca.

"Entonces, no hay arreglo. No quiero tener una cita contigo", respondía, tajante, Cristina. "No hay nada que hacer", ponía punto y final Paz a su encuentro en First Dates.