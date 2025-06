Joaquín Prat dice lo que muchos piensan sobre el próximo expulsado de 'Supervivientes 2025': "Es un vuelco radical"

Supervivientes vivirá, esta noche, una difícil expulsión entre varios pesos pesados del reality. Montoya, Anita, Damián, Pelayo o Escassi abandonarán la aventura en Honduras después de más de 90 días de supervivencia. Sin duda, una decisión complicada para la audiencia.

Sobre este asunto, no dudaron en comentarlo en el magacín de Telecinco, Vamos a ver. Una de las voces que habló sobre la última hora del concurso fue la de su presentador, Joaquín Prat. El madrileño se caracteriza por ofrecer siempre su opinión sobre la actualidad televisiva.

"A Pelayo, todo le parece mal", apuntaba, en primer lugar, Carmen Borrego. "A ti te cae mal porque no se llevó bien con Terelu", le decía el presentador. "No me cae mal. Me parece un magnífico superviviente pero hay actitudes de Pelayo que no me gustan porque predica con lo que no hace", señalaba la colaboradora de televisión.

"Habla de principios, que no critica y, por detrás, está metiendo caquita todo el rato", añadía también. "Actitudes determinadas han cargado el concurso de gente. Se le está haciendo todo una bola a Pelayo y va a explotar", comentaba, tajante, el periodista Antonio Rossi.

"Después de tres meses, creo yo que el agotamiento mental tiene que empezar a hacer mella. Ya no queda nada por hablar, por descubrir", opinaba, sin filtros, Alessandro Lequio.

Alessandro Lequio, en 'Vamos a ver'

"El intento de reconciliación por parte de Escassi y Pelayo esconde un grave error que han cometido. Son conscientes de ello y por eso están recogiendo cable, saben que si no su concurso se termina", sentenciaba el periodista Pepe del Real.

"Han sentenciado su concurso con la actitud que tienen. Pelayo, todavía, podría haber sido finalista pero con la actitud que está teniendo, metiendo mierda todo el día contra los demás, no os extrañe que esta noche salga expulsado", subrayaba, por su parte, Kike Calleja.

Lequio apuesta por Damián para salvarse, en 'Vamos a ver'

"Luego veremos los alegatos de todos nuestros colaboradores. Yo creo que como hay cinco nominados, se irá Damián porque ya lo expulsó la audiencia hace unos días. Si no se va Damián y se va cualquiera de los otros, esto sí que es un vuelco radical al concurso", hablaba sin reparo, Joaquín Prat.

"Escassi cometió un error. Aprovechó la gala para ajusticiar a Montoya y él, hábilmente, supo esquivar el puñal", ofrecía su veredicto sobre este tema, Alessandro Lequio. Posteriormente, cada uno de los tertulianos apostaba por quién merecía ser salvado. Un gesto habitual en el magacín de Mediaset.

El italiano apostó por Damián, Pepe del Real por Escassi, Antonio Rossi por Pelayo, Kike Calleja por Montoya y Carmen Borrego por Anita. Así, cada uno de los colaboradores hacía su particular alegato entre los cinco nominados de esta semana.

"Lo que queda de concurso son exactamente dos semanas y hoy hay una expulsión importante. Veremos a quién elige la audiencia", ponía punto y final Prat al debate sobre Supervivientes.